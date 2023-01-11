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Güney Kıbrıs’ta grip salgını!

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Güney Kıbrıs’ta Covid-19’un yanı sıra grip salgınının da baş gösterdiği ve bir hafta içinde, 0-14 yaş aralığında 60’tan fazla çocuğun hastanelere yatırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta grip salgını!

Güney Kıbrıs’ta Covid-19’un yanı sıra grip salgınının da baş gösterdiği ve bir hafta içinde, 0-14 yaş aralığında 60’tan fazla çocuğun hastanelere yatırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hastanelerdeki göğüs hastalıkları, dahiliye ve pediatri servislerinin dolduğunu ve bazı hastaların diğer servislere yatırıldığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl için toplam 170 bin grip aşısı temin ettiğini belirtti.

Haberde, Covid-19 vakalarında da arttığı ve hafta başında hastaneye yatarak tedavi gören Covid-19 hasta sayısının 96’ya yükseldiği; bunlardan 16’sının durumunun kritik olduğu ve 6’sının da entübe edildiği kaydedildi.

Öte yandan Haravgi gazetesi de, Baf Devlet Hastanesi’nde kardiyoloji ile yoğun bakım servisinde yatan hastalara Covid-19 bulaştığını ve bu hastaların Covid-19 servisine nakledildiğini yazdı.

Haberde, şu anda hastanedeki Covid-19 servisinin dolu olup, yeni hastaların Limasol Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve hastaneye iki hafta boyunca ziyaret yasağı getirildiği belirtildi.

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