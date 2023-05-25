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Güney Kore, roket Nuri’yi fırlatamadı

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Güney Kore'nin "Nuri" roketinin fırlatılması teknik sebepler nedeniyle ertelendi.
Güney Kore, roket Nuri’yi fırlatamadı

Güney Kore, uzaya göndereceği “Nuri” adlı yerli üretim roketinin fırlatılışını teknik sebepler nedeniyle erteledi.

Yonhap'ın haberine göre, Naro Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan 200 ton ağırlığındaki “Nuri” adlı roketin fırlatılış tarihinin, roket fırlatma yönetim komitesinin yaptığı toplantı sonucu ertelendiği bildirildi.

Bilim Bakan Yardımcısı Oh Tae-seog, yaptığı açıklamada, son kontrolleri yapan mühendislerin yazılım hatası tespit ettiğini ve bu sebeple roketin fırlatışının ertelendiğini aktardı. Komite, roketin ne zaman fırlatılacağına karar vermek üzere tekrar toplantı yapacak.

2022 yılında tank sensöründeki bir arıza nedeniyle fırlatılışı 5 gün ertelenen “Nuri” roketi, taşıdığı model uyduyu yörüngesine başarıyla ulaştırarak Güney Kore'yi uzaya 1 tondan fazla uydu yollayacak roketi geliştiren 7. ülke konumuna getirmişti.

Bunu başaran diğer ülkeler ise Rusya, ABD, Fransa, Çin, Japonya ve Hindistan olmuştu.

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