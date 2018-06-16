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Güngördü, esnaf ve vatandaşla Bayramlaştı

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Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan adayı Nidai Güngördü, çarşı esnafını gezerek bayramlarını kutladı.
Güngördü, esnaf ve vatandaşla Bayramlaştı

Ofisinden yapılan açıklamaya göre,  Güngördü’ye UBP Milletvekili Ünal Üstel, UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Nil Keleşoğlu, bazı UBP Meclis üyeleri ve Meclis üyesi adayları eşlik etti.

Bayramların insanları bir birine yaklaştıran ve toplumsal barışı pekiştiren günler olduğuna işaret eden Güngördü, “En çok, barış, hoşgörü, dayanışma, sevgi ve saygıya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını ve bunun tüm dünyaya yayılmasını dilerim” dedi.

Çarşı ziyareti sırasında Beycanlar Bölgesi’ne de uğrayan Güngördü, burada  yıkılmaya yüz tutmuş, eski elektrik trafo binasını bir sanat galerisine çevirdiklerini belirterek, galerinin  ulusal ve uluslararası sanatçılara ev sahipliği yaptığını, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin bölgenin çehresini değiştirmede büyük  katkı sağladığını kaydetti. 

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