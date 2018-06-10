Güngördü Girne Üniversitesi’ni ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Üniversitesi’ni ziyaret ederek, rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile görüştü. Nidai Güngördü ziyaretinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi’ni gezerek incelemelerde bulundu.

TURİST VE DANIŞMA OFİSİNİ HAYATA GEÇİRDİK

Güngördü’nün basın bürosundan yapılan açıklamamaya göre, Nidai Güngördü ziyarette yaptığı konuşmada Girne’nin turizm kenti yanında artık eğitim başkenti olduğunu belirtti.

KENT İÇİN BÜYÜK KAZANIM

Nidai Güngördü, liman kenti olan Girne’de denizcilikle ilgili fakültelerin bulunmasının önemine vurgu yaptı. Güngördü, üniversite hastanesinin, sağlık bilimleri ve tıp fakültesinin de kent için önemli bir kazanım olduğunu anlattı.