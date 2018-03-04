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Güngördü, hükümetten beklentilerini dile getirdi

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Güngördü, hükümetten beklentilerini dile getirdi
Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü, hükümetten beklentilerini dile getirdi..Belediyeler ile ilgili yasada ivedi olarak değişikliğe gidilmesini istedi.

Belediyeler ile ilgili yasada yapılaşacak değişikliğin mutlaka günün koşullarına uygun olarak güncellenmesi ve altının doğru bir şekilde doldurulması gerektiğini belirten Güngördü, Belediyelerin işlerini kolaylaştırıcı diğer yaaların da ivedilikle gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

Güngördü, belediyelerde, uzun yıllardır personelle ilgili ciddi bir reform yapılmadığına dikkat çekti.
65 /2007sayılı belediye personel yasasının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen, belediyelerde atama ve sınav tüzükleri olmadığı için personelin uygun noktalara yerleştirilmesi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını anlatan Güngördü, yeni hükümetin bu konuda adım atacağına inanç belirtti.
Belediyelerin gelirleriyle ilgili düzenleme yapılması gerektiğine de vurgu yapan Güngördü, personel yasasının iyileştirilmesinin önemine işaret ederek böylece hizmet alımlarının azalacağını anlattı.

gungordu.pngNidai Güngördü Belediye sayısının azaltılması görüşünü de paylaştı.
Kuzey Kıbrıs gibi küçük bir ülkede 28 belediye olmasının da tartışılan bir onu olduğunu anımsatan Güngördü, ülkede belediye sayısının, 10 ila 14 arasında olması gerektiğini belirtti.

Yerinden yönetimin güçlendirilmesi gerektiğini, yerel yönetimlerin demokrasinin temeli olduğunu dile getiren Güngördü, “ Yerinden yönetim ilkelerine sadık kalarak yerel yönetimler güçlendirilerek , belediyelerin bölge halkıyla bütünleşip kucaklaşacağı hareketlere girmeliyiz. Bu da ancak ve ancak belediyelerin güçlü kılınmasıyla olur. Beklentilerimiz bunlardır ve bu beklentilerimize kısa sürede cevap verileceğine inanıyorum”diye konuştu.

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