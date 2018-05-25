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Güngördü, İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.
Güngördü, İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti

Nidai Güngördü Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngördü ziyarette yaptığı konuşada, inşaat işiyle uğraşanların meslek örgütlerinin çatısı altına girmesi gerektiğini söyledi. Nidai Güngördü kıyılarla ilgili verilen izinlerde belediyeye haber verilmediğini belirterek, bu konuda sürece mutlaka belediyenin dâhil edilmesi gerektiğini söyledi. 

Güngördü, ilgili dairelerin dijital ortama geçmesi durumunda inşaat izinlerinin hızlı bir şekilde verileceğinin altını çizdi. Güngördü, inşaat işiyle uğraşanların meslek örgütlerinin çatısı altına girmesi gerektiğine dikkat çekerek, Girne’de kayıt dışı konusunda büyük sorun olmadığını ifade etti. 

Nidai Güngördü, birliğin Girne-Çatalköy İmar Planı sürecinde birliğin katkıda bulunduğunu belirterek, plana geçilmesi konusunda kendilerine yardımcı olunduğunu ifade etti. Yapı denetimi konusunda çalışmaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Güngördü, bina projesinin başından sonuna kadar belediye ile projenin mimarla, mühendislerinin işbirliği içinde olması gerektiğini savundu.

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