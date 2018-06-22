  • BIST 95.852
  • Altın 190,699
  • Dolar 4,6585
  • Euro 5,4252
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi

» »
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi. 
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda miting düzenledi

Karaoğlanoğlu meydanında yapılan mitinge UBP’li meclis üyesi adayları da katıldı. Güngördü’nün seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Nidai Güngördü mitingde yaptığı konuşmada, 4 yıllık dönemde Karaoğlanğlu’nda dere ve gölet temizlikleri yanında altyapı ve üst yapı çalışmalarında büyük yatırım yaptıklarını ifade etti. 
Güngördü, değişimi 4 yıl önce başardıklarını belirterek, gelişimin devamı için 4 yıl daha hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı.

KARAOĞLANOĞLU’NUN DEĞERİ YÜKSELDİ
Nidai Güngördü, Girne-Çatalköy İmar Planı’na göre kentteki nüfus yoğunluğunu yeniden düzenlemek için Karaoğlanğlu’nda ticari faaliyetlerin artırılması amacıyla yapı arasa oranının artırıldığına dikkat çekti. Nidai Güngördü, yapılan bu uygulama sayesinde Karaoğlanoğlu’nun ekonomik değerinin artacağına işaret etti.

SU BASKININA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Güngördü, Karaoğlanoğlu’nda 3 kilometreye yakın kaldırım yapıldığını ifade ederek, bazı yolların genişletildiğin ve yıpranan yolların asfaltlandığını belirtti.
Güngördü, sağanak yağışların ardından yaşanan su baskınlarını önlemek için yaklaşık 50 yıl sonra dere ve göletlerin temizlendiğine dikkat çekerek, yağmur suyu drenaj hattı yaptıklarını dile getirdi.

PLAJ VE ÇOCUK PARKI YAPTIK
Güngördü, Kervansaray Halk Plajı’nın elden geçirilerek, hizmet kalitesinin artırıldığına işaret ederek, belediyenin elinden alınma ihitimalini ortadan kaldırmak için Antis Bölgesi’ne sahip çıktıklarını ve bölgeye Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nı yaptıklarını söyledi. Kervansaray’da çocuk oyun alanı yaptıklarını da belirten Güngördü, diğer çocuk parklarının da elden geçirildiğini kaydetti.

SPORA BÜYÜK KATKIDA BULUNDUK
Orhan Dural Stadı’nda çevre düzenlemesi yaptıklarını ve Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’ne katkıda bulunduklarını anlatan Güngördü, yapılan yatırımlarla 4 yılda Karaoğlanoğlu’nda büyük değişim ve gelişim yaşandığına vurgu yaparak, Karaoğlanoğlu’nda Deniz Panayırı yapılacağını dile getirdi.

EDREMİT’TE YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Güngördü, Karaoğlanoğlu’na yapılan yatırımlar yanında komşu köyler olan Edremit ve Karmi’de de önemli çalışmalar yapıldığını dile getirerek, Edremit’te kaldırım ve asfalt çalışması yapıldığına, yağmur suyu konusunda da çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Güngördü, Edremit’te muhtarlık binasının düzenlendiğini, yeni çocuk parkı yapıldığını ve Atatürk Büstü açıldığını aktardı. 

KARMİ’DE ALTERNATİF YOL YAPILDI
Nidai Güngördü, Karmi’de köprü genişletme ve asfalt serimi yapıldığını belirterek, gölet temizliği yapıldığını ifade etti. Güngördü, Karmi’den Batı Çevre Yolu’na bağlanan yeni bir yol yaptıklarına vurgu yaptı. Güngördü, değişimi 4 yıl önce gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gelişimin devamı için 4 yıl daha birlikteyiz”dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sertoğlu: “Önemli olan toplam borcundur. Halk yanıltılmak isteniyor”22 Haziran 2018 Cuma 14:41
  • Harmancı seçim ziyaretlerini sürdürdü22 Haziran 2018 Cuma 14:35
  • Sertoğlu esnaf ve vatandaşlarla buluştu22 Haziran 2018 Cuma 14:06
  • Seçim yarışı çirkinleşiyor22 Haziran 2018 Cuma 07:50
  • Erhürman İskele’de Civisilli’ye destek belirtti21 Haziran 2018 Perşembe 18:20
  • Özçınar: "Bu kent herşeye değer"21 Haziran 2018 Perşembe 16:25
  • Eroğlu: “Babam halen Sertoğlu’nu destekliyor”21 Haziran 2018 Perşembe 16:20
  • Harmancı'nın ziyaretleri21 Haziran 2018 Perşembe 16:05
  • Sertoğlu, arasta esnafını ziyaret etti, muhtarlarla bir araya geldi21 Haziran 2018 Perşembe 16:00
  • Sertoğlu, İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti20 Haziran 2018 Çarşamba 19:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti