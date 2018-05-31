Güngördü'ye Girne'de yoğun ilgi

Güngördü: "Alışveriş ve sosyal yaşam alanı yarattık"Girne Açık Pazarı ziyaret eden Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Girne Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Nidai Güngördü, Girne Otobüs Terminali ile Barış Parkı arasında çarşamba günleri kurulup halk arasında “Çarşamba Pazarı” olarak bilinen Girne Açık Pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla biraraya geldi. Nidai Güngördü, göreve geldikten sonra pazarda yaptıkları düzenlemelerden bahsetti.

HALK SAĞLIĞI İÇİN BUZDOLABI SAĞLADIK

Nidai Güngördü, yenileme çalışmasında; çelik konstrüksiyon kullanılarak çatısı ‘polycarbone’ malzeme ile kapatıldığını, insanların alış veriş yaparken dinleneceği oturma alanı, çeşme, park yeri ve sağlık ile yangın gibi acil durumlar için müdahale alanları yapıldığını ifade etti. Güngördü, yaklaşık 1 milyon 870 bin TL’ye mal olan çalışmada belediye tarafından esnafa, gıda ürünlerinin halka sağlıklı şekilde sunulabilmesi için buzdolapları sağlandığını dile getirdi. Güngördü, üç blok olarak düzenlenen çok amaçlı üstü kapalı alanın, çarşamba günlerinde açık pazar, diğer günlerde ise oto park, otobüs parkı, toplantı ve etkinlik alanı olarak hizmet verdiğini kaydetti.