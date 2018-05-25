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Gwyneth Paltrow: Brad Pitt beni taciz eden Weinstein'a 'Seni öldürürüm' dedi

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ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.
Gwyneth Paltrow: Brad Pitt beni taciz eden Weinstein'a 'Seni öldürürüm' dedi

Gwyneth Paltrow, onlarca kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

 

Weinstein'ın yapımcılığını üstlendiği 'Emma' adlı filmde başrol oynayan Paltrow, o dönemki erkek arkadaşı Brad Pitt'e yaşanan olayı anlattığını söylemişti. Paltrow, Weinstein ile ilgili cinsel saldırı iddiasının detaylarını Howard Stern's Sirius XM isimli radyo programında paylaştı.

Paltrow, otel odasında ünlü yapımcının kendisine masaj yapmasını istediğini söyledi: "Tuhaftı. Odada sadece ben ve Weinstein vardık. Aniden oldu her şey. Hiç beklemiyordum, donakalmıştım."

'BRAD PITT, BENİ KORUMAK İÇİN ÜNÜNÜ VE GÜCÜNÜ KULLANDI'

"Brad Pitt'e hemen söyledim. Yaşananlardan dolayı çok sarsılmıştım" diyen Paltrow, "Pitt ile bir Broadway şovunu izlemeye gitmiştik. Weinstein da oradaydı. Pitt sanki onu sertçe duvara yaslamış gibiydi. ‘Eğer onu bir daha rahatsız edersen, seni öldürürüm' dedi. Ya da böyle bir şey. Olağanüstüydü. Henüz bir üne ya da güce sahip değildim ama o beni korumak için ününü ve gücünü kullandı" şeklinde konuştu.

Paltrow, yapımcı tarafından cinsel tacize uğradığını itiraf etmiş fakat detay vermemişti.

'WEINSTEIN BUGÜN POLİSE TESLİM OLACAK'

Öte yandan, film yapımcısı Harvey Weinstein, bugün polise teslim olacak ve birinci derece cinsel suçtan yargılanmak üzere tutuklanacak. The New York Times’ta yayımlanan makaleyle cinsel taciz ve cinsel saldırıya maruz bırakılan kadınlar Weinstein’ı ifşa ederek bir hareket başlatmıştı.

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