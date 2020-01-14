Hafter anlaşmayı imzalamada Rusya'dan ayrıldı

General Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklandı. Hafter'in Türkiye'den talep ettiği istekler ise pes dedirtti.

General Halife Hafter'in, Türkiye ve Rusya'nın aracılık ettiği ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığı açıklandı. Hafter'in Türkiye'den talep ettiği istekler ise pes dedirtti.

Rus devlet ajansı TASS'ın Al Arabiya televizyonuna dayandırarak verdiği son dakika haberine göre; dün başkent Moskova'da yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

RUS DIŞİŞLERİ DOĞRULADI: HAFTER ANLAŞMAYI İMZALAMADI VE ÜLKEYİ TERK ETTİ

Al Arabiya'nın geçtiği haberi Rusya Dışişleri Bakanlığı da doğrulayarak dünyaya duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bir uzlaşmaya varmak için Libya'da çatışan taraflarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Hafter uzlaşma anlaşmasını imzalamadı ve Moskova'yı terk etti" denildi.

ANLAŞMAYI İPTAL ETME SEBEBİ VE TALEPLERİ

Gece Moskova'dan ayrılan isyancı General Hafter, anlaşmayı imzalamasına neden olarak Libya Ulusal Ordusu'nun birçok isteğinin karşılanmamış olmasını gösterdi.

Libyalı generalin, darbeci ordusunun Trablus'a girmesine izin verilmesini, Ulusal Birlik Hükümeti kurulup kendisinin kurduğu Tobruk'taki Meclis'ten güven oyu almasını, ateşkeste Ankara'nın katılımının olmamasını ve Türkiye'nin askerlerini ülkeden çekerek UMH ile imzaladığı anlaşmaları iptal etmesini talep etti.