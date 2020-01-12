Hafter güçleri: Havan mermileri taşıyan bir Türk İHA’sı düşürdük

Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu.
Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Libya Ulusal Ordusu’ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamada, Halife Hafter’in yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun havan mermileri taşıyan Türkiye’ye ait bir İHA’yı düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Havan mermileri taşıyan düşmana ait bir Türk İHA’sı düşürüldü. Bu (uçuş) ateşkesin ihlalidir. İHA, 128. Piyade Taburu’na ait Şehit Abdullah el-Utayri Kıtası tarafından vuruldu” ifadelerine yer verildi.
ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ
Libya Ulusal Ordusu’nun Sözcüsü General Ahmed el Mismari, ülkenin batısında devam eden askeri operasyonları durdurduklarını açıklamıştı.
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