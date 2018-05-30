Halil İbrahim Orun: Mahkemeye verilecek kişi Hasan Sadıkoğlu’dur

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Orun Mahkemeye verilecek bir kişi varsa bunun mevcut Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu olduğunu iddia etti. Orun, maalesef Sadıkoğlu İskele Belediyesi’nin menfaatlarını koruyamadı dedi.

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Orun Mahkemeye verilecek bir kişi varsa bunun mevcut Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu olduğunu iddia etti. Orun, maalesef Sadıkoğlu İskele Belediyesi’nin menfaatlarını koruyamadı dedi.

ORUN HODRİ MEYDAN ÇEKTİ

Halil İbrahim Orun mevcut Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na hodri meydan çekerek bu konuyu kamu oyu önünde tartışma çağrısı yaptı. Orun Sadıkoğlu ile istediği her kanalda istediği her platformda bu konuyu tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

ÇABUK HIRSIZ EV SAHİBİ BASTIRIR

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Orun bir deyimin olduğunu çabuk hırsız ev sahibi bastırır misali peki dava açtık şu yaptık bu yaptık deniyor. Hayır bu konuda Belediyenin açmış olduğu bir dava bile olmadığını belirtti. Orun, Bankanın İskele Belediyesi’ni dava ettiğini belirtti.

BELEDİYE MAHKEMEDE KENDİNİ SAVUNMADI

İskele Bağımsız Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Orun Bankanın İskele belediyesine açtığı davada Belediyenin kendini savunmadığını da iddia etti. Ve Belediyenin bu kararın çıkmasını sağladığını öne sürdü bu kararın çıkmasında Halil Orun’un geçmiş dönemin meclis üyelerinin veya teknik ekibinin değildir dedi.

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