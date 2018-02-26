Hangi Belediye Başkanları kaybedebilir?

Milletvekilleri seçiminden sonra üzerimizdeki ölü toprağını bir türlü atamıyoruz. Bütçenin geçmemesi her tarafı kilitlerken, bukez gözler Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliği seçimlerine çevrildi.

Ulusal Birlik Partisi, halen partinin kazandığı belediyelerde görev yapan belediye başkanları ile seçime gireceğini açıklarken, partinin kazanmadığı belediyelerde de adaylarını belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Bende buradayım diyerek ustalarına görünüp,koltuğa oturma hayali kuranlar için şimdilik herşey yolunda.

UBP dışında, 4’lü koalisyon hükümetinin de belli bölgelerde belirleyecekleri adayları birlikte destekleme kararı almak istedikleri ancak şimdilik kesin anlaşmanın şuanda yapılmadığı dile getiriliyor.

Dünya bir acayip, siyasetimiz ise ondan acayip bir duruma geldi. Uyku bile, İhtiyacın olduğunu hissettirirsen gelmiyor. Bu nedenle iş yapan ve halkın beğenisini kazanan belediye başkanlarının bir kısmının bile ‘Pandoranın Kutusundan’ çıkamayacağı dile getiriliyor.

Haziran sonu yapılacak belediye başkanlığı seçimine katılacak adayların hepsi seçileceğine dair umut taşıyor. Umut, fakirin ekmeği ise siyasetçinin de içinde yüzdüğü okyanus veya süzüldüğü Gökyüzüdür. Ve umudun bir rengi olsaydı sanırım mavi olurdu. Tabi, deniz ve gökyüzü gibi sonsuz olduğu için.

Neyse, 28 Belediyeden birçoğunun maddi sıkıntı içerisinde olduğunu, Sağır Sultan duyarken, Ama şarkıcı Metin Şentürk bile gördü. UBP hükümeti zamanında önce birleştirilip 10 -12 civarına indirileceği dile getirilen, ancak daha sonra bundan vazgeçilmesi nedeniyle alçak sürünmeye bırakılan belediyeler seçim nedeniyle alarma girdi.

Yenierenköy Belediyesinin yanısıra, Esentepe ve Lapta Belediyelerinin de maaş ödeme güçlüğü içerisinde olduğu söylenirken, geliri iyi olan bazı belediyelerin tuzunun kuru olduğunu görüyoruz.

Tekrar seçilmesi yüksek bir ihtimal olan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun ailevi nedenlerden dolayı aday değilim demesi, Büyükkonuk’ta UBP’yi zorlayacağa benziyor.Ahmet Sennaroğlu’nun seçime kesin olarak katılmaması halinde, geçen seçime katılan ve hatırı sayılır bir oy alan Yedikonuk’lu Metin Gökalp’in biraz dengeyi kurabileceğini gösteriyor.

Mehmetçik Belediye Başkanlığı için sanırım kıran kırana bir seçim yaşanacak. Cenk Seren’in adayım demesinden sonra aday olup olmama arasında henüz karar vermeyen Hüseyin Cumaoğlu’nun da aday olması halinde bölgedeki seçim renklenecek demektir. İki ciddi rakip, bölgede güzel işlere imza atan Cemil Sarıçizmeli’yi zorlayacak gibi bir görüntü yansıtıyor.

Güzelyurt Belediyebaşkanlığı için de çetin bir seçim yaşanması bekjleniyor. Kemal Dürüst’ün başkan adaylığı için çalışmalar yapması ve benim babam eskiden TKP’liydi diyerek TDP’den başkan adayı olmak için girişimde bulunması seçime ayrı bir renk katacak. Bunun yanısıra başkan adayı olarak GÜKAD Başkanı Reşat Kansoy 4'lü koalisyon hükümetinin ortak adayı olarak seçime katılabileceği öne sürülüyor. Aynı zamandayine TKP’li bir aileden gelen Türkay Tokel'in damadının da başkan adayları arasında isminin geçtiği öğrenildi. Türkay Tokel’in damadına yapılan adaylık teklifine CTP’nin 4’lü koalisyona adına ok demesi halinde seçimin daha da renkleneceği öne sürülüyor.

Yüksek bir dağın zirvesine Kartal da, yılan da çıkabilir. Ancak mühim olan, zirveye süzülerek mi? Yoksa sürünerek mi? daha iyi çıkılacağıdır. Vadili’de yıprandığı ileri sürülen Mehmet Adahan’ın karşısına, Vadili UBP Örgüt Başkanı Eriş Çoban’ın aday olarak çıkacağı öne sürülüyor. Bölgede iyi bir oy potansiyeline sahip olduğu ileri sürülen Çoban’ın, başkan Mehmet Adahan’ı zorlayacağına ayrıca vurgu yapılıyor.

Zirveye süzülerek çıkan belediyeler arasında gösterilen Akdoğan Belediyesi ile ilgili olarak başkan adaylarının belirlenmeye başlandığı öğrenildi. Akdoğan Belediye Başkanlığı için bir yıldır çalışan Erdin Akgün’ün UBP’nin başkan adayı olarak seçime katılacağı belirtiliyor. Akdoğan’ın başarılı Belediye Başkanı Ahmet Latif’i zorlayabileceği belirtilen Erdin Akgün’ün, ancak başkanlık koltuğuna oturmasının şimdilik zor olduğuna vurgu yapılıyor.

Gönyeli’de, Benli’nin karşısına ciddi bir rakip çıkartma uğraşı içerisinde olan UBP’nin Amcaoğlu’larından birisini aday çıkartmak için çalışma yaptığı öğrenildi. Hüseyin Amcaoğlu’nun bu konuda ismi geçerken, Amcaoğlu’nun bu adaylığa sıcak bakmadığı sızan bilgiler arasında bulunuyor. Bunun dışında TDP’nin de bu yönde çalışma yaptığı ve bölgede sevilen bir isim ile görüştüğü öğrenildi.

En büyük kavganın Amiral Gemisi olarak nitelendirilen Lefkoşa’da olacağı bekleniyor. UBP adayı olmak isteyen Hasan Sertoğlu’nun bu konuda hafiften çalışmalara başladığı öğrenilirken, CTP’nin de aday çıkartmak istediği öğrenildi. Koalisyon Hükümetinin, Lefkoşa’da Mehmet Harmancı’yı destekleme kararı alması halinde, Mağusa’da da muhtemelen CTP’nin, İsmail Arter’in karşısına çıkaracağı ciddi bir rakibi destekleme kararı alınacağı ileri sürülüyor. İsmail Arter’e YDP’nin destek vereceği de öne sürülüyor.

Dipkarpaz’da Suphi Coşkun’un karşısına ciddi rakip çıkartılması beklenirken, yine Girne’de sıkıntı yaşayan Nidai Güngördü’nün karşısına güçlü bir rakip çıkartılması hesapları yapılıyor.

İskele’de Halil Orun’un bir süredir İskele Başkanlığı için çalışmalar yaptığı öne sürülürken, Orun’un bağımsız olarak katılacağı seçimde diğer partilerden de destek bulabileceğine vurgu yapılıyor.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e civar köylerden yükselen tepkiler, kazanma şansını zora sokarken, Dipkarpaz’da da Suphi Coşkun’a karşı UBP’nin ciddi çalışma içerisinde olduğu belirtiliyor.

Rahat kazanacak belediye başkanları olarak DP’li Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın yanısıra, Çatalköy’ün bağımsız belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile mali sıkıntı içerisinde olmasına karşın Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy’un olduğu söyleniyor.

Girne Belediye Başkanlığı için de seçimin kıran kırana geçeceği öne sürülüyor. Nidai Güngördü’nün karşısına UBP’nin Girne eski Kaymakamı, İçişleri Müsteşarı Gürkan Kara’yı çıkartması bekleniyor. Tarafsız gözlemciler, Girne’de yaşanan sorunlar nedeni ile tepki çeken Güngördü’nün, seçimde çok zorlanacağına vurgu yapılıyor.