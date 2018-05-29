LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl boyunca bir çok mülteci defni yaptıklarını ama hiçbir şekilde bunu o ya da bu sebeple kamu oyu önünde gündeme getirmediklerini bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Detay TV’de Ali Kişmir’in konuğu olan LTB Başkanı Mehmet Harmancı önemli açıklamalarda bulundu. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl boyunca bir çok mülteci defni yaptıklarını ama hiçbir şekilde bunu o ya da bu sebeple kamu oyu önünde gündeme getirmediklerini bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi.

Harmancı: “Konu bile etmedik”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, Detay TV’de Ali Kişmir’in sunduğu programda üzücü bir şekilde hayatlarını kaybeden mültecilerin defnedilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harmancı, görevde oldukları 4 yıl boyunca çok sayıda mültecinin defin işlemlerini herhangi bir karşılık beklemeden yaptıklarını belirterek, bu konuda bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların ucuz siyaset örneği olduğunu ifade etti.

Mültecilerin gömülmesi tartışmasında bir tek LTB’ye ve LTB Başkanı olarak bana soru sorulmadı, aday olan arkadaşlara da gerekli bilgiyi verebilirdim.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı LTB Başkanlığına aday olmadan önce ilk ziyaretimi Mülteci Hakları Derneği’ne yaptığını belirtti. Dört yıl boyunca LTB’de Mülteci Hakları Komisyonu oluşturarak çok ciddi bir katkı yapmaya gayret ettiklerini, ülkemize yerinden yurdundan olarak gelen kişiler için önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son mülteci dramı yaşandığında aradan geçen süre içerisinde herhangi bir yetkili tarafından aranmadığını da açıklayan Başkan Harmancı, mültecilerin defnedilmeden bir gün önce Cuma günü LTB aracılığı ile Sağlık Bakanlığı’ndan randevu talep ettiklerini ve LTB’nin Mülteci Hakları Komisyonu temsilcisi ile birlikte SOS Derneği’ni de alarak Bakanlıkla görüşüldüğünü bununla birlikte mültecilerin ailelerinin güney Kıbrıs’tan gelmesinin olanağının LTB tarafından sağlandığını aktardık.

Biz olay gündeme geldiğinde özel kaleme LTB’nin mezarlıkla ilgili sıkıntısı olduğunu ama bunu paylaşmaya hazır olduklarını söylediklerini de açıklayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 9 definin bir kısmını LTB’nin yapabileceğini aktardıklarını da açıkladı.

Harmancı mülteci meselesine hiçbir zaman siyasi bir şov gözüyle bakmadığını ve dört yıl boyunca bir çok mülteci defni yaptıklarını ama hiçbir şekilde bunu o ya da bu sebeple kamu oyu önünde gündeme getirmediklerini bunun bir insanlık görevi olduğunu söyledi. Bu kez de bu yükü paylaşama isteğinde bulunduklarını söyleyen Harmancı, ne mutlu ki Aziz başkan tümüne kucak açtı biz de defin işlemlerinin yapılabilmesi için koşulları yarattık. Tüm mülteci cenazelerinin yıkama, ilaçlama ve Lefke’ye naklini LTB sağladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı mesnetsiz ve bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamaların çok ucuz bir siyaset örneği olduğunu düşündüğünü belirtti. Tüm bu yaptıklarını hiçbir ücret beklemeden yaptıklarını belirtti.