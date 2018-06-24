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Harmancı: Lefkoşa’nın kazanacağına inanıyorum

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı seçim sonuçlarının tüm ülke, Lefkoşa ve Lefkoşalılar için hayırlı olmasını ve daha iyi bir gelecek için yol açmasını diledi.
Harmancı: Lefkoşa’nın kazanacağına inanıyorum

Mehmet Harmancı’nın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Harmancı oyunu bu sabah saat 10.30’da eşi ve oğlu ile birlikte Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’ndaki 96 numaralı sandıkta kullandı.

Harmancı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, bu gün ve bu akşam sandık başında görev yapacak, özveriyle çalışacak herkese ve Yüksek Seçim Kurulu’na kolaylıklar dileyerek, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

“Önemli olanın demokratik zenginlik olması gerektiğini idrak etmeliyiz. Ben, Lefkoşa’nın kazanacağına inanıyorum” diyen Harmancı, seçimin sükûnet ve güvenlik içerisinde tamamlaması temennisinde bulundu.

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