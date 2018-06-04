Harmancı:Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını, öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığına işaret ederek

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını, öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığına işaret ederek yeni ana taşıyıcı hat yapılacağını vurguladı.

Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, geçmişin izlerini sildikleri belirterek 2018-2022 döneminde şeffaflık, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde Lefkoşalılara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu sabah sırasıyla Şehit Doğan Ahmet ve Hamitköy İlkokullarını ziyaret ederek okul müdürleri ve öğretmenleriyle; daha sonra Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda Oda Başkanı Turgay Deniz ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“Durmaksızın çalışarak yol haritamızı çıkardık”

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi için 2011-20133 yılları arasındaki dönemin bir turnusol kâğıdı gibi olduğunu kaydederek, “bu dönem Lefkoşa için çok ağır oldu, bedelini herkes ödedi. Bu dönemde tanık olduğumuz, kişiye göre yapılan istihdamlar, para yedirmek için açılan ihaleler, kurultay hesapları uğruna heba edilen başkent nedeniyle Lefkoşalılar birbirlerine olan güveni yitirdi, şehrine olan inancını yitirdi. Bu durum bizlere bir ödev verdi. Durmaksızın çalışarak yol haritamızı çıkardık. Dünyada batmış belediyeleri kurtarmak üzere oluşturulan en iyi modellerden bir olan Kiev modelinin öngördüğü 6 maddeyi dört yılda çok iyi uyguladık.” diye konuştu.

Enkaz edebiyatı yapmak yerine olanakları değerlendirdiklerini anlatan Mehmet Harmancı, bankalar ve esnafa olan borcun ödendiğini, personel sayısının 901’den 829’a indirildiğini, belediye memurlarının kullanımında olan 30 aracın satıldığını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, ‘batmış belediye’ olarak tanımlanmasına karşın LTB’nin son dört yıl içerisinde 14,3 kilometre kanalizasyon hattı döşeyerek bu konuda diğer belediyelerin önüne geçtiğini ve artık “başarılı bir belediye” olarak tanımlandığını vurguladı.

2015 yılındaki müteahhit boykotu, 2016’da ise protokol krizi nedeniyle belediyelerin ne ihaleye çıkabildiklerine ne de 2016 Kasım ayına kadar para kullanabildiklerine dikkat çeken Harmancı, Lefkoşa için verilen hizmetleri şöyle saydı:

“Yaptığımız 49 bölge ve bilgilendirme toplantısının sonucu yatırım olarak ortaya çıktı”

14,3 kilometre kanalizasyon, 14,255 metre kare kaldırım, 21,3 kilometre su şebekesi ana isale hattı ve bölgesel şebeke yenilemeleri, Gelibololu-Marmara yeni köprüsü, yakında hizmete girecek olan çağdaş bir mezbaha, Şehit Ecvet Yusuf ve Kemal Aksay Caddelerinin düzenlenmeleri, Asmaaltı yayalaştırma projesi ve yakında tamamlanacak olan yeni açık Pazar. Harmancı, bugüne kadar 49 bölge ve bilgilendirme toplantısı yaptıklarını da ifade ederek, “bu toplantılardan elde edilen sonuçlar yatırım olarak ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının 1980 yılında yapılmasından bu yana şehrin nüfusunun kat kat arttığını, öğrenciler hariç günlük nüfusun 150 binlere ulaştığına işaret ederek yeni ana taşıyıcı hat yapılacağını vurguladı ve “Lefkoşa’nın 30 yıl sonrasını kurtaracak adımı attık” dedi.

“Bu ülkede hak, adalet olacaksa, herkese eşit olarak uygulanacak”

Mehmet Harmancı bunun yanında Lefkoşalıların sağlığı için yaptıkları işyeri denetimlerini sürdürdüklerini ve sağlığa aykırı durumları saptanan işletmeleri hiçbir ayrımı yapmadan kapattıklarını ifade ederek, “bu ülkede hak, adalet olacaksa, herkese eşit olarak uygulanacak. Bu yaklaşım Lefkoşa’da yaşam buldu” dedi. Harmancı ayrıca, Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin 123 bireye hizmet verdiğini, Kadın Sığınma Evi’nin 31 kadın 34 çocuğa yeni yaşamlar kurmalarında yardımcı olduğun, Paylaşım Mutfağı’ndan ise her gün 167 ihtiyaçlı kişinin yararlandığını sözlerine ekledi.

Lefkoşa’da artık neden toplu taşımacılık yapılmamasının geçmişteki kötü dönemde LTB’nin elinde bulundurduğu 14 taşımacılık izninin şoförlere satıldığını söyledi. satılan taşımacılık izninin yasalara göre bir daha geri alınamayacağına işaret eden Harmancı, İçişleri Bakanı’yla konu üzerinde görüştüklerini ve yasal düzenleme yapılabileceğini kaydederek, “bu olursa LTB taşımacılık konusunda yeniden aktör olabilecek”

Harmancı, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok çalıştık. Dün çok zordu, geçmişin izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik, bundan sonrası artık daha kolay olacak”.