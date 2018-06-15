Harmancı'ya Taşkınköy'de büyük ilgi

TDP, Yeni Kıbrıs Partisi ve Bağımsızlık Yolu’ndan Belediye Meclis üyesi adaylarının da Harmancı’ya eşlik ettiği Taşkınköy ziyaretinde, “100 Maddede % 100 Lefkoşa” seçim bildirgesi dağıtıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün akşam üzeri Taşkınköy bölgesinde marketleri, iş yerlerini ve evleri ziyaret etti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, TDP, Yeni Kıbrıs Partisi ve Bağımsızlık Yolu’ndan Belediye Meclis üyesi adaylarının da Harmancı’ya eşlik ettiği Taşkınköy ziyaretinde, “100 Maddede % 100 Lefkoşa” seçim bildirgesi dağıtıldı.