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Hasan Sertoğlu: “En az 10 yıl LTB’ye personel alınmamalı”

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Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Çarşamba günkü ilk konuğu, UBP Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu oldu. Program sunucusu Taner Ulutaş’ın sorularını yanıtlayan Sertoğlu, projeleri hakkında bilgi verdi…
Hasan Sertoğlu: “En az 10 yıl LTB’ye personel alınmamalı”

Taner Ulutaş’ın programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Şimdi tabi belediyede söz sahibi olmayı, halkla birlikte düşünürüz. Tek başına belediyede kimse hiçbirşey yapamaz, bunun en somut örneği da şimdiki yönetimdir. Belediyeyi halka açmazsanız, belediye sokaktaki mevcut sorunları, problemleri, dertleri, bir şekilde, belediyenin üst yönetimi ve halk istişare haline getirip da çözmezsa bugünkü durum ortaya gelir. Biz Lefkoşa’da yaşayan halkla birlikte, kendi ekibimizle birlikte Lefkoşa’nın dertlerini, başkentin yaşanabilir bir gerçek başkent halini alması için Lefkoşa halkından destek istedik. 24 Haziran’da da bunun ne derece gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz  ” diyerek başlayan Sertoğlu, daha sonra hem Taner Ulutaş’ın, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Lefkoşa için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“Benim kimseyle derdim yoktur, Harmancı’yla da yoktur hiçbir adayla yoktur”

“Belden aşağı vuracak hiçbir pozisyona girmeyeceğim”

“Sayın Harmancı, mülteciler konusunda ucuz politika yaptığımızı söyledi. Bu konunun bu kadar büyümemesi gerekirdi”

“Haspolat bölgesinde beni sinek soktu, yüzüm 24 saat şiş kaldı”

“Kadri Fellahoğlu geldi belediye başkanı oldu. Sokaklar temizdi, grev yoktu, belediye çalışma yapardı”

“2-3 sene 5 sene önce bu kadar sinek yoktu. Rum tarafında bu kadar sinek var mı? Yoktur...ben pek geçmem ama arkadaşlar söyler...”

“Su paraları ve tabela vergileri esnafın belini büktü”

“Su fiyatı tek olacak. Şu an su denize dökülüyor”

“Lefkoşa çok büyük bir öğrenci şehri oldu, bunun için tedbir alınmalı”

“4 yıl önceki borçla şimdiki borç arasında artış var”

“Bir yağmurdan sonra bu asfaltların ne hale geleceğini göreceğiz”

“Lefkoşa’daki okullar, otları para ödeyerek temizletiyor...Bu işte bir acayiplik yok mu?”

“Siz belediye olarak okullara bakmak zorundasınız”

“Belediyenin gelirlerinin artırılması için birşeyler yapılmalı”

“En az 10 yıl LTB’ye personel alınmamalı”

“Burası başkent, burda bir kent parkı var mı? Bir başkentte bunun olması gerekmez mi?”

“2 cadde var, Dereboyu ve Metropol yolu ve oralarda kaldırım yok. Kaldırımları genişletin, güzelleştirin”

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 5. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Seçim) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.

 

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