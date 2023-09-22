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Hava yollarında yabancı pilot sayısı düştü

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Türkiye'de hizmet veren hava yolu şirketlerindeki yabancı pilotların oranı 2021'de yüzde 4 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 3,9'a geriledi.
Hava yollarında yabancı pilot sayısı düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, havacılık sektörü 2003'ten itibaren yapılan yasal düzenlemelerle hızla büyüdü. Sektör, artan altyapı ve filo yatırımları, bağlantı sayısı ve uçak biletlerindeki fiyat düzenlemeleriyle gelişimini sürdürüyor.

Sektörün 2003'te yaklaşık 65 bin olan çalışan sayısı 2021'de 253 bin 885'e ulaştı. 2021 yılı sektör cirosu, 2003'ten itibaren Türk lirası bazında 90 kat, dolar bazında ise kurdaki artışa rağmen 9 kat artış gösterdi. Sektörde 2003'te 3,06 milyar lira olan ciro, 2021'de 272,6 milyar liraya yükseldi. Dolar bazında bakıldığında ise 2003'te 2,2 milyar dolar iken önceki yıl itibarıyla 20,50 milyar dolara çıktı.

217 hava taşıma işletmesi faaliyet gösteriyor

Türkiye'de 2022 yılı sonu itibarıyla 217 hava taşıma işletmesi faaliyet gösteriyor. Bu işletmelerin bünyesinde 598 uçak, 181 hava taksi, 495 genel havacılık aracı, 399 balon ve 17 çok hafif olmak üzere toplam 1690 hava aracı bulunuyor.

Pilot sayısı 10,4 arttı

Ülkedeki hava yolu şirketlerinde 14 bin 55 pilot çalışıyor. Pilot sayısı, 2021'e kıyasla yüzde 10,4 arttı. Önceki yıl şirketlerde 12 bin 733 pilot görev yapıyordu.

Yabancı pilotların sayısı artsa da toplam içindeki oranında gerileme oldu. Bu gerileme, yerli pilot sayısındaki artıştan kaynaklandı. Uçak ve helikopter pilotları arasında 2021'de 434 kişiyle yüzde 4 olan yabancı pilot oranı, 2022'de sayı 467'ye çıkmasına rağmen yüzde 3,9'a düştü.

Geçen yılın sonu itibarıyla 2 bin 24 hava trafik kontrolörü, 434 dispeçer, 4 bin 715 teknisyen, 620 hava trafik emniyeti elektronik personeli ve 581 havacılık bilgi yönetimi personeli olmak üzere diğer lisanslı teknik çalışanlarının toplam sayısı 8 bin 374'e ulaştı.

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