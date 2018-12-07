Hayatlarını trafik lambaları önünde akrobasi yaparak kazanıyorlar

Yaklaşık 6 ay önce Venezuela'dan Kolombiya'ya gelen Leonardo Maiz ve arkadaşları hayatlarını başkent Bogota'daki trafik lambalarında birkaç saniyeliğine duran araçların önünde akrobatik hareketler yaparak kazanıyor.

Ülkelerindeki ağır ekonomik kriz nedeniyle Kolombiya'ya göçen 1 milyondan fazla Venezuelalı, inşaat işçiliğinden taksişoförlüğüne, kasiyerlikten doktorluğa birçok alanda hayat mücadelesi veriyor. Venezuelalı 20 yaşındaki Leonardo Maizve arkadaşları ise ekmek paralarını başkent Bogota'nın trafik ışıklarında birkaç saniyeliğine duran araçların önünde akrobatik hareketler yaparak kazanıyor.

Gençler, Bogota'nın aniden bastıran yağmuru ya da bulundukları caddeden geçen protestocu öğrenciler olmadığı sürece, haftanın her günü kent merkezindeki büyük caddelerin yaya geçitlerini mesken tutuyor.

Birkaç saatlik çalışma sonunda kazandıkları bozuk paraları "kardeş payı" yapan Maiz ve grubun diğer üyesi Yenry Jose Pavique Hernandez, yaptıkları işi ve Kolombiya'daki durumlarını AA muhabirine anlattı.

Maiz okula geri dönmek istiyor

Okulunu bırakıp ülkesini terk eden Maiz, 6 aydır bulunduğu Kolombiya'da okula gitmediğini, yalnızca çalıştığını ve işleri iyi giderse biraz para kazanmasının ardından ülkesine dönüp okul hayatına devam etmek istediğini kaydetti.

Leonardo Maiz, "trafik ışığı gösterisi" olarak tanımladığı işte 23 arkadaş çalıştıklarını, kazandıkları paranın ise haftanın günlerine göre değiştiğini söyledi.

Kolombiyalıların genelde, yaptıkları şov karşısında çok şaşırdıklarını, beğenenlerin para verdiğini belirten Maiz, "Bazılarının ise umurunda bile olmuyor." dedi.

Grubun en büyüğü 22 yaşındaki Yenry Jose Pavique Hernandez ise insanların tepkisini, "'Ay şu çocuklara bak, üstlerinde bir şey yok, deli gibi takla atıyorlar.' der gibi bakıyorlar ama biz aslında her takladan ayrı keyif alıyoruz.' diye konuştu.

Kolombiyalıların çoğu iyi davranıyor

Yaklaşık bir sene önce Kolombiya'ya geldiğini belirten Hernandez, ailesinin Venezuela'da kaldığını ve maddi durumlarının kötü olduğunu dile getirdi.

Hernandez, Kolombiyalıların kendilerine nasıl davrandığına ilişkin soruya, insanların çocuğunun Venezuelalılara yardım ettiğini ve yaptıkları işte de Kolombiyalı arkadaşlarından destek aldıkları yanıtını verdi.

Maiz ise "Ama bazı Kolombiyalılar, Venezuelalıları kötülüyor, bize 'geldiğiniz yere gidin' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki Venezuelalılar

Ağır ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle ülkelerini terk eden ve Kolombiya'ya göçen 1 milyondan fazla Venezuelalının yaklaşık 380 bini 18-29 yaş arasındaki gençlerden oluşuyor.

Başkent Bogota'da ise hemen hemen 240 bin Venezuelalı göçmen bulunuyor.