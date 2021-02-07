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Haydar Dümen'den okuruna: Bu kadarını at yarışları bile ödül olarak vermiyor; oynat parmağını

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Posta yazarı Haydar Dümen bugünkü yazısında, “Kız arkadaşım 15-20 kez orgazm oluyor. Sizce durumu normal mi?” diye soran okuruna, “Okurum, kız ilişkide 15 kere orgazm oluyor maşallah verimli. Bu kadarını at yarışları bile ödül olarak vermiyor.' dedi
Haydar Dümen'den okuruna: Bu kadarını at yarışları bile ödül olarak vermiyor; oynat parmağını

Posta yazarı Haydar Dümen bugünkü yazısında, “Kız arkadaşım 15-20 kez orgazm oluyor. Sizce durumu normal mi?” diye soran okuruna, “Okurum, kız ilişkide 15 kere orgazm oluyor maşallah verimli. Bu kadarını at yarışları bile ödül olarak vermiyor. Senin derdin ne?” diye yanıt verdi.

Dümen’in okurlarının sorularını yanıtladığı köşesinde bugün gelen, “İlişkide ben 3 kez boşalırken, kız arkadaşım 15-20 kez orgazm oluyor. Sizce durumu normal mi? Bu kadar çok orgazm doyumsuz olduğunu mu gösterir?” sorusuna verdiği yanıt şöyle:

Okurum, kız ilişkide 15 kere orgazm oluyor maşallah verimli. Bu kadarını at yarışları bile ödül olarak vermiyor. Senin derdin ne? Oynat parmağını, kız orgazm olsun. En azından yarım saat yarı baygın uzansın. Onunla evlenecek misin? İleride zarar görürsün dersem, kızı tedaviye mi götüreceksin? Ya da “Allah’ından bulsun” diye terk mi edeceksin? Önce bunları bilelim, sonra kızın doyumsuzluğuna gelelim. Şu orgazmı bana anlat. Orgazm sırasında kimi kadın ağlar, kimi kahkaha atar, karmaşık heyecan ve zevk yumağıdır. Oğlum, sen kendini düşün, ne olacak sonu bu işin? Sermayeni tüketme, kızı terk etme.

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