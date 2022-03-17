Hem size hem çevreye ‘dost’: Geri dönüştürülmüş plastikten seks oyuncağı

Daminarkalı seks oyuncağı şirketi Sinful okyanusta atık olmaktan kurtarılan plastikleri geri dönüştürerek çevre dostu seks oyuncakları üretti.

Ohhcean (İngilizcede okyanus anlamına gelen ‘ocean‘ ile keyif nidası ‘ooh‘un bir aray getirilmesiyle yapılan bir kelime oyunu) adı verilen seri iki vibratör ve bir değnekten oluşuyor.

Sinful, oyuncakların üretimi için okyanuslardan plastik toplayarak geri dönüştüren Tide isimli organizasyonla işbirliği yapmış.

Böylece seks oyuncaklarının dünyadaki plastik atıklara katkısının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türünün ilk örneği

Tide, okyanuslar ve çevresindeki plastikleri temizleyerek halihazırda mevcut plastikleri kullanıyor. Bu da Ohhcean serisi için yeni plastik üretimi yapılmadığı anlamına geliyor. Ürünler türünün ilk örneği.

Sinful şirketinin ortaklarından Mathilde Mackowski Ohhcean’ın çok içine sinen bir proje olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bütün ekibimiz zevki sürdürülebilirlikle birleştiren bir ürün sunmak için çok çalıştı. Uzun bir süreçti. Bu sadece bir başlangıç ve ilk dalgayı başlatmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz.”