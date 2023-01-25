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Hentbolda KTSYD Kupası başlıyor

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Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası 28 Ocak Cumartesi günü oynanacak ön eleme maçları ile başlayacak
Hentbolda KTSYD Kupası başlıyor

Hentbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası 28 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında yapılıyor.

Geleneksel olarak düzenlenen, hentbolda en prestijli kupalardan olan KTSYD Kupası’nın kuraları 24 Şubat Salı günü KTSYD Genel Merkezinde çekildi. Kura çekimine KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, federasyon ve KTSYD yönetim kurulu üyeleri ile kulüptemsilcileri katılım gösterdi.
 

Gürkan: Yıllardır güzel bir işbirliğimiz var

Kura çekiminde konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, dernek olarak düzenlenen kupalarla amaçlarının daha çok sporcuya ulaşmak olduğunu, hentbol federasyonu ile uzun yıllar güzel birişbirliği ile bu kupayı düzenlediklerini  söyledi. Gürkan, pandemiye rağmen yıllardır aksamayan kupayı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bundan dolayı da federasyonun faaliyetlerini takdir ettiklerini belirterek kupaya katılan takımlara başarılar diledi. Ayhan teşekkür etti

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yaptığı konuşmada KTSYD ile güzel bir işbirliği yakaladıklarını ve uzun yıllardır bu kupanın düzenlendiğini söyledi. Ayhan, görev sürelerinde bu kupanın farklı yönetimlerle de düzenlendiğini hatırlatarak, derneğe ilgilerinden dolayı teşekkür etti ve katılan takımlara başarılar diledi.

Ön eleme Cumartesi günü oynanacak

Yapılan kura çekimi sonrasında ön eleme maçları ile 28 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan kupada kadınlarda Ozanköy – DİGEM, Miracle Esentepe – Yükseliş maçlarının ardından erkeklerde Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) – Yükseliş maçı oynanacak. 28 Ocak Cumartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma günü oynanacak olan final maçları ile tamamlanacak olan turnuvada ön eleme maçların programı şu şekilde;

28 Ocak Cumartesi
Saat 16:00: Atatürk Spor Salonu: Ozanköy – DİGEM (Kadınlar)
Saat 18:00: Atatürk Spor Salonu: Miracle Esentepe – Yükseliş (Kadınlar)
Saat 19:45: Atatürk Spor Salonu: MGA – Yükseliş (Erkekler)

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