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Hentbolda süper kupa zamanı

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KKTC Hentbol Federasyonu Erkekler Süper Kupası yarın (5 Mart Salı) akşam sahibini buluyor
Hentbolda süper kupa zamanı

ANTRENÖRLER ŞAMPİYONLUK İSTİYOR:

Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde yarın (5 Mart Salı) akşam DAÜ ile UKÜ takımları karşı karşıya gelecek. CIU Arena’da oynanacak ve saat 18.00’da başlayacak olan maç öncesi DAÜ antrenörü Samet Kösetürk ve UKÜ antrenörü Bora Liman açıklamalarda bulundu. İki antrenör de kupayı almak istiyor

 

KKTC Hentbol Federasyonu ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde Erkekler Süper Kupa final maçı yarın akşam (5 Mart Salı) oynanacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları arasında oynanacak Erkekler Süper Kupa final maçı CIU Arena’da saat 18.00’da başlayacak.

İki takım antrenörü de Süper Kupa maçı öncesi görüşlerini aktardı.

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KÖSETÜRK: “DAÜ, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEK”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı Antrenörü Samet Kösetürk Süper Kupayı almak istediklerini söyledi. Kösetürk, “İki turnuvayı geride bıraktık ve ikisindede kılpayı kaybettik. Geçen sezondan kadromuzda eksikler var. Ancak bu sezon bize katılan genç oyuncularımızla beraber sahaya çıkıp sonuna kadar elimizden geleni yapacağız.

Rakibimiz genç ve dinamik bir takım, onlara da başarılar derken, hak eden kazansın diliyorum” şeklinde konuştu.

DAÜ Antrenörü Samet Kocatürk 12 Mart tarihinde başlayacak 2018-2019 lig sezon öncesi oynayacakları son resmi maç ve büyük bir kupayı kazanarak sezona moralli başlama arzusunda olduklarını ifade ederken, “Yeni sezonda bütün takımlara olaysız, sakatlıksız ve hakemlerin konuşulmadığı, centilmenlik içinde, keyifli bir sezon geçirmelerini diliyorum” temennisinde bulundu.

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BORA LİMAN: ŞÜPHEM YOK

 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Erkek Hentbol Takım Antrenörü Bora Liman da Süper Kupa finali öncesi yaptığı açıklamada kupayı kazanmak için oyuncularının gereken mücadeleyi sahaya yansıtacağından şüphesi olmadığını söyledi. Liman şöyle konuştu:

“Yarın (5 Mart Salı) yapılacak olan Süper Kupa finalinde oynayacak takımlara öncelikle başarılar diliyorum. 2019 yılında biz UKÜ hentbol takımı olarak hep zirveyi hedefleyerek sezonumuza başladık. Antrenman programlarımızı da ayni ciddiyetle halen yapmaktayız.

Hedefimiz tabi ki her maçta daha iyi performans sergilemek ve seyirciye de güzel, keyifli maçlar izletmektir.

Bu bağlamda yarın yapılacak Süper Kupa finalini kazanmak üçün UKU hentbol takımı olarak gerekli mücadeleyi sahaya yansıtacağımızdan şüphem yok.

Hak eden ve iyi olan kupayı müzesine götürsün.”

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