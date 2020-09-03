“Her Eve Fiber Optik ulaştırana kadar mücadelemiz sürecek” 

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Bakanlar Kurulu’nun “iptal” kararı aldığı “Eve Kadar Fiber” projesi için hem hukuksal, hem de toplumsal mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.



“Dijital dönüşüm yolunda bizi engellemeye hakları yoktur, bu toplum çağdaş ve hızlı interneti hak ediyor” diyen Ahmet Benli, sivil toplum ziyaretlerini sürdürdü, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile görüştü. Benli, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın yanısıra Gönyeli’den de esnaf temsilcileri ile yaşanan süreci paylaştı.



“Dijitalleşme, hızlı internet ve çağdaşlık hamlemize köstek değil destek istiyoruz” diyen Ahmet Benli, hükümetin, toplumun çağdaş hizmet alma hakkını koruması gerektiğini anımsattı. Pandemi sürecinin yeni nesil internetin önemini çok daha güçlü şekilde gündeme getirdiğini belirten Benli, şunları söyledi:

“Çocuklarımız için online eğitim konuşuluyor, ekonominin çarkları hızlı internetle dönüyor. Biz projemizle, kaynağımızla, hevesimizle buna varız diyoruz, hazırız diyoruz, birileri önümüzü kesmek istiyoruz. Hakları yoktur! Öyle görünüyor ki bir gerekçeleri de yok. Umarım doğru yola dönecek, halkın hizmet hakkını, belediyemiz aracılığı ile yine halka iade edeceklerdir.”







“Yüksek yaşam standardının olmazsa olmazı”



Gönyeli’deki dönüşüm hakkında bilgi veren Ahmet Benli, “siyah renkli bölge” diyerek, asfalt ve kanalizasyon gibi altyapı sorunlarını çözdüklerini anımsattı.

Çok daha ileri bir hedefe varmak için çalıştıklarını kaydeden Benli, şimdi yaya yollarını yapmaya başladıklarını belirterek, “130 kilometre yol ağı olan Gönyeli’nin kanalizasyonunu tamamladık, asfaltı bir daha kazılmamak üzere döktük. Enerji nakil hatlarının aşağıya inmesi gerekir. Geçtiğimiz her yerde bunun altyapılarını yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Çağdaş iletişim ve haberleşmeyi çözmemiz gerekir” diye konuşan Benli, bunun aslında yerel yönetimlerin işi olmadığını ancak bu sorumluluğun da boyunlarına asıldığını belirtti.



Fiberoptik projesini alt yapının tamamlanması için en önemli hedef olarak önlerine koyduklarını belirten Benli, altyapının tamamen bitmesi gerektiğini ifade ederek başka türlü üst yapının kalıcı olamayacağını söyledi.



Gönyeli’yi yüksek yaşam standartlı bir kent olarak planladıklarını, o nedenle de her eve fiber projesini önemsediklerini söyleyen Benli, bu hizmeti tümüyle üstlenmeye hazır olduklarını belirtti. “Şartnamesini bize yazınız, biz size yapalım, verelim, teslim edelim dedik; biz para kazanma derdinde de olmadık hiçbir zaman” diye konuşan Ahmet Benli, süreç hakkında şu bilgileri verdi:



“Gönyeli Belediyesi olarak 19 Kasım’da bir dilekçe yazdık, her eve fiber projemize yetki istedik. Bize 21 Aralık 2018’de bir yazı geldi. Bakanlıktan bize olumlu bir yazı geldi. Bir süre sonra Bakanlar Kurulu bahse konu sözleşmeyi imzalama yetkisi verdi. Daha sonra bu protokolü imzaladık. Bu protokolün imzalanmasının ardından ihale sürecini başlattık. Seçim yasaklarının bir gün öncesinde Bakanlar Kurulu karar alarak protokolü iptal etti. O süreçte bize bir gerekçe sunmadılar. Bu proje bir pilot denemedir. Burada başarılı olursak diğer belediyeler için de örnek olacaktır. Umduğumuzdan çok daha az bir mali boyut çıktı. Uygulanması çok kolay bir şeydir. Kaybedecek olan sadece Gönyeli değil ülkedir. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Siyasi ve hukuksal yönden bunun arkasını bırakmayacağız.”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise ziyarette yaptığı konuşmada Gönyeli Belediyesi’nin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını ifade ederek hükümet tarafından takınılan yanlış tutumdan bir an önce dönülmesini istedi. Gönyeli Belediyesi’nin mücadelesinde yanlarında olduklarını da kaydeden Tulga, “kamu menfaati taşıyan bir olaya siyaset karıştırmak doğru olmamıştır” diyerek Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’ye fiber optik projesi için sürdürdüğü mücadeleye destek belirtti.