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Hiç gitmediği memleketine 10 milyon euroluk servet bıraktı

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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan bir adam, ömrü boyunca hiç gitmediği Normandiya'daki kasabasına 10 milyon euroluk servetini bıraktı. Bu paranın, kasabanın yıllık belediye bütçesinin 5 katına denk olduğu açıklandı.
Hiç gitmediği memleketine 10 milyon euroluk servet bıraktı

Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi de yoktu.

Thiberville kasabasının Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla adamın 10 milyon euro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi.

Parayı nasıl harcayacaklarını düşünüyorlar

1773 nüfuslu kasabanın Belediye Başkanı, halkın ve yetkililerin memnun ve şaşkın bir halde olduğunu belirterek belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi.

Başkan Paris, yerel radyo istasyonu France Bleu'ya "Açıkçası bu miktar hayal gücünün ötesinde. Henüz ne yapacağımızı bilmiyoruz." dedi.

Servetini bırakan Roger Thiberville'in Paris'te "mütevazı bir şekilde" yaşadığı aktarıldı.

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