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"Hidden Miracles In The Walled City" İsimli Etkinlik Başarıyla Tamamlandı…

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Kıbrıs Mimar ve Mühendisler Odası Birliği Mimarlar Odası’nın katkılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen"Hidden Miracles in the Walled City" isimli workshop ve yarışma etkinliği sona erdi.
"Hidden Miracles In The Walled City" İsimli Etkinlik Başarıyla Tamamlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ögrenci ve öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sonunda üniversitelere ödüller verildi.

"Lefkoşa Sokaklarında Mimari İzler"
Etkinliğin ilk gününde,  Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Havva Arslangazi, Lefkoşa Suriçi Mimarlar Odası binasında, Suriçi'nin tarihsel gelişimini anlatan "Lefkoşa Sokaklarında Mimari İzler" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Milorad Pavlovic, "Concepts of Photography of Architecture" başlıklı sunumuyla, fotoğraf ve fotoğraf çekimine dair bilgileri katılımcı öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaştı. Sunumların ardından katılımcılar, Suriçi’nde dolaşarak fotoğraflama yaptı. Aynı günün akşamında gruplar, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında çalışmalarına devam ederek yarışmaya hazırlandı.

Hazırlanan Eserler Ödüllendirildi…Tüm Katılımcılara Belge Takdim Edildi
Etkinliğin ikinci gününde, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane fuayesinde gerçekleştirilen yarışmada, Emin Çizenel, Hikmet Uluçam, Gazi Yüksel, Milorad Pavlovic, Zeynep Yağmur, Gökhan Okur, Sevinç Kurt, Semra Sema Uzunoğlu, Ayça Arslan, Hülya Kolozali ve  Ceyda Alçıcıoğlu jüri üyeleri olarak çalışmaların değerlendirilmesi sürecinde yer aldı.

Değerlendirme sonucunda, “SOFIA” ve “NICHO” rumuzları ile yarışmaya katılan, Taha Berkehan Altunpara, Harun Cevheroğlu, Ghaid Atık, Burak Şakar, Murat Demirkan, Aslı Kızılkaya ve Emine Nurgül Hammaloğlu’ndan oluşan grup birincilik ödülüne layık görüldü. Fatmanur Özses, Fatih Utku, Mustafa Ahmed Gaber, Oğuzhan Zorba, Şüheda Akyüz ve Utkay Çelik, “AEX10” ve “SALA7” rumuzları ile katıldıkları yarışmada ikincilik ödülünü kazanırken, “MERCK” rumuzu ile de, Kasım Uslu, Tolgahan Avcı, Kevser Songur, Hilal Kaya, Ahmet Selçuk Öyan ve Zekiye Bedia Tekin üçüncülük ödülüne layık görüldü. Etkinlik, gruplara katılım belgeleriyle birlikte çeşitli hediyelerin takdim edildiği bir ödül töreniyle son buldu.

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