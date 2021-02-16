  • BIST 1.556
  • Altın 404,566
  • Dolar 6,9836
  • Euro 8,4621
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi

» »
Hollanda'da Lahey Mahkemesi, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Ocak'tan itibaren 21:00-04:30 saatleri arasında uygulamaya başladığı sokağa çıkma yasağının, derhal kaldırılması gerektiğine hükmetti.
Hollanda'da mahkeme, hükümetten sokağa çıkma yasağını derhal kaldırmasını istedi

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında 23 Ocak'tan itibaren 21:00-04:30 saatleri arasında uygulamaya başladığı sokağa çıkma yasağının, derhal kaldırılması gerektiğine hükmetti. Eğer hükümet kararı temyiz ederse, bu süreçte yasak yürürlükte olmayacak. Ancak dava hükümet lehine sonuçlanırsa, yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabilecek. Avrupa ülkelerinde daha önce hiçbir mahkeme sokağa çıkma yasağının kaldırılması yönünde bir karar almamıştı.

İstifa eden hükümetin Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, mahkeme kararını inceledikten sonra bir açıklama yapacağını bildirdi.

"Virus Truth" (Virüs Gerçeği) adlı koronavirüs önlemleri karşıtı grup, sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Lahey Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkemeye göre, sokağa çıkma yasağı, "hareket özgürlüğü ve mahremiyet hakkını" ciddi biçimde ihlal ediyor ve çok dikkatli karar almayı gerektiriyor.

Hollanda hükümeti, sokağa çıkma yasağı için, acil durumlarda Parlamento'nun karar alma sürecine dahil olmasını gerektirmeyen "Olağanüstü Hal Yasası'nı" temel almıştı. Mahkemeye göre ise hükümetin bu kararı almasını gerektirecek özel bir aciliyet durumu yoktu.

Yargıç, "Olağanüstü hal yasasına dayanan geniş kapsamlı bir tedbir, ancak akut bir acil durum gerçekten meydana gelirse verilebilir" dedi. Salgını, mutasyona uğrayan yeni virüsü ve sağlık kurumları üzerindeki baskıyı da göz önünde bulundurduklarını belirterek, büyük bir endişe döneminde alınan sert önlemlerin de hukuka dayanması gerektiğini söyledi.

Para cezalarının akıbeti belirsiz

Hollanda'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere verilen 95 euro tutarındaki para cezalarının ne olacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Mahkemenin, bu konuyu da incelediği belirtiliyor.

Ülkede hükümet, sokağa çıkma yasağını 3 Mart'a kadar uzatmıştı.

Hollanda'da sokağa çıkma yasağının ardından, vaka ve ölüm oranları azaldı. 23 Ocak'ta günlük ortalama 6 bin civarındaki vaka sayıları, 3 bine geriledi. Ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 32 bini aştı. Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 14 bin 662 kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ile gerginlik yaşayan Yunanistan, askerlik süresini 12 aya çıkardı24 Ocak 2021 Pazar 00:15
  • Alman aşısı, Maraş dondurması buzuyla taşınıyor22 Ocak 2021 Cuma 19:00
  • Macron, "Fransa İslamı" beyannamesinden memnun18 Ocak 2021 Pazartesi 21:49
  • Sahte koronavirüs aşısı alarmı09 Ocak 2021 Cumartesi 21:15
  • Brexit: İngiltere'nin AB ile bağları fiilen sona erdi01 Ocak 2021 Cuma 13:51
  • Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı27 Aralık 2020 Pazar 13:43
  • İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü İspanya'da da tespit edildi26 Aralık 2020 Cumartesi 19:28
  • Uğur Şahin: Koronavirüs mutasyona uğrarsa yeni aşı 6 hafta içinde hazır olur23 Aralık 2020 Çarşamba 09:48
  • İsviçre 10 bin İngiliz turistin peşine düştü22 Aralık 2020 Salı 17:10
  • İtalya'dan Apple'a 10 milyon euro ceza!30 Kasım 2020 Pazartesi 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti