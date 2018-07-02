HP Milletvekili Topal: Yerel seçimlerde başarısız olduk!

“ HP yerel seçimde başarısızdır. Başarısızız... kim ne derse desin. Ameliyat başarılı oldu deniyor ama hasta öldü... Başarı çıkardığın belediye başkanıdır... Bunlar yoksa başarı değildir...İçişleri sende ama belediye başkanı kazanamadık. Gerçek bu..."

HP Milletvekili Hasan Topal, Aytuğ Türkkan'ın sunduğu Detay programında partisi ve hükümetle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Topal, “ Hükümet icraatlarıyla, halkı odaklayamıyorsunuz. Bu yüzden halk motivasyonu kaybediyor” dedi.

Hesap sorma ile ilgili soruya Topal, “ Yapacağım demeyeceksiniz. Bunu yaptım diyeceksiniz. Bu, halkın sıze guven duymasını sağlar” dedi...

Hasan Topal, “ Bir şey yapacaksınız ve halkın karşısına oyle çıkacaksınız” diye konuştu

Hukumet olarak çok başarılı grafık yok mu? Sorusuna karşılık da Topal, "Farklı gorüsler var. Her parti içinde sorunlar var... Bu yüzden partiler arası iletişim sağlıklı değil. Parti içinde devinim tam sağlıklı değil. Motivasyon eksikliği olmasında, şartlar da uygun değil” dedi...

Topal, “ HP yerel seçimde başarısızdır. Başarısızız... kim ne derse desin. Ameliyat başarılı oldu deniyor ama hasta öldü... Başarı çıkardığın belediye başkanıdır... Bunlar yoksa başarı değildir...İçişleri sende ama belediye başkanı kazanamadık. Gerçek bu... Böyle düşündüğüm için kendimi yalnız hissediyorum...” şeklinde konuştu

Topal, gerçekleri söylemekte ısrar edeceğini, tepki alabileceğini, ama gerçekleri konuşmanın, sonunda doğruyu kazandıracağını kaydetti.

Hasan Topal, popülizmden uzak durmak ve halka doğruların söylenmesi gerektiğini sözlerine ekledi...