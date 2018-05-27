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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

HP Paşaköy ve Vadili Belediye Başkan adayları halka bir araya geldi

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“Hedef, İyi Yönetilen ve Herkese Hizmet Veren Şeffaf Belediyecilik” Halkın Partisi Bakanları ve Milletvekilleri, yerel seçimler öncesi bölge sorunlarını yerinde konuşmak için Paşaköy ve Vadili’deydi.
HP Paşaköy ve Vadili Belediye Başkan adayları halka bir araya geldi

Paşaköy ve Vadili ziyaretlerinde, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan kendilerine yöneltilen soruları cevaplandırıp, bölge halkının beklentilerini dinledi. Ziyarette Halkın Partisi milletvekillerinden Gülşah Sanver, Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu ve Hasan Topal da hazır bulundu ve vatandaşları dinledi.

İlk ziyareti Paşaköy’e yapan Halkın Partisi, bölgeden yerel seçimlerde Belediye Başkan adayı olan Mehmet Aktaş’ı ve Meclis Üyesi adaylarını da tanıtıp halkın desteğini beklediklerini söyledi. Paşaköy’den Vadili’ye geçen Halkın Partisi, vadilili olan Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal’ın konuşmasıyla Vadili Belediye Başkan adayı Erhan Kaya’yı ve Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı.

Bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen her iki ziyarette de vatandaşlar, yerel yönetimler konusunda Halkın Partisi’nin vizyon ve hedeflerinin yanısıra hükümetle ilgili de sorular yöneltti. Ziyaretlerde Belediye Başkan adayları Mehmet Aktaş ve Erhan Kaya da bölgeleri ile ilgili konuşma yaparken, halka yalan söylemeyen, şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla bölgelerine iyi yönetimi getirip partizanlıktan kurtarmak için yola çıktıklarını vurguladılar.

Özellikle son günlerde herkesi darboğaza iten döviz konusundaki sorulara Özersay, ‘Ekonomi çarşaf gibidir, bir yerinden bir tarafı örterken diğer taraftan açılıyor. Türk lirasının değer kaybettiği bugünlerde Türkiye Merkez Bankası’nın dahi alabileceği önlemler kısıtlıyken bizim yapabileceklerimizin toplumu genel anlamda rahatlatabilmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz.

Bu süreç hepimiz için zor ve biz de bundan dolayı hiç rahat değiliz” dedi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, daha önceki hükümetler tarafından kırsal kesim arazisi olarak verilen yerlerin imkansızlıkları olan gençlerin sorunlarını çözmediğini ve sadece seçim zamanları siyasi çıkar elde etmek için kullanıldığı, bu nedenle de bölgelere sosyal konut çalışmalarını projelendirip en kısa sürede ev sahibi olmayı bekleyen gençlerin konut ihtiyaçlarının karşılanacağını müjdeledi.

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