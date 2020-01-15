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Hulusi Akar: Değişen sayıda personelimiz Libya'da danışmanlık yapıyor, ateşkes henüz bitmedi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da ateşkesin bittiği yönündeki haberlere ilişkin, 'Sahada ateşkesin bittiğine yönelik haberler doğru değil. Arazide bunun karşılığı yok' dedi.
Hulusi Akar: Değişen sayıda personelimiz Libya'da danışmanlık yapıyor, ateşkes henüz bitmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, televizyon ve gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Akar, buluşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

150 bin Suriyeli'nin "Barış Pınarı" bölgesine gönüllü olarak döndüğünü belirten Akar, "Bölgede şu anda 'normalleşme' dönemi yaşanıyor" dedi.

Libya'daki son durumla ilgili değerlendirmede bulunan Akar, "Çabamız hem Libya'da hem de İdlib'de siyasi bir çözümle, barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır" diye konuştu. 

Akar, "Libya'da ateşkes bitti" iddialarıyla ilgili ise, "Sahada ateşkesin bittiğine yönelik haberler doğru değil. Arazide bunun karşılığı yok" ifadesini kullandı.

Akar'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Değişen sayıda personelimiz Libya'da danışmanlık yapıyor.

Berlin'de Libya'ya dair olumlu sonuç bekliyoruz.

Libya'da savunma-güvenlik işbirliği ofisi kuruldu.

Putin'in çalışmasının sonuçlanmasını bekliyoruz. Muhatabımız Ruslardır.

İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil.

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