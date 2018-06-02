Hulusi Manisoy: “Son 4 sene icraat anlamında dolu dolu geçti”

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Cuma günkü 2. Konuğu Alayköy Belediye Başkanı ve CTP adayı Hulusi Manisoy oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Manisoy, yeni projeleri hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi…

Ali Kişmir’in programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine “Görevimiz devam eder rutin görevimizi yapmaya devam ediyoruz , yaptığımız projeler var onları sürdürüyoruz. Tabi bu şimdiki zamanda da böyle belediyeciliği çok da içimizden gelmez konuşalım. Büyük sıkıntılar var memlekette. Tabi biz belediye olarak fazla sıkıntımız yoktur tabii mali durumunu iyi bilirseniz çok da böyle sıkıntı çekmezsiniz rahat olursunuz, ay sonu gelir maaş...Ekonomik anlamda bir sıkıntımız yok belediye olarak gelirerimiz, iyi da bir kamu idaremiz var, maliyemizi da iyi idare ediyoruz. Bu memlekette belediyeyi iyi idare ederseniz, kırsal kesim belediyeler dışında, Karpaz’daki ve Mesarya’daki belediyeler gelirleri zayıf olduğundan bir sıkıntı çekebilirler ama büyük şehirlerde mali organizasyonunuzu iyi yaparsanız fazla sıkıntı çekmezsiniz” diyerek başlayan Manisoy, daha sonra hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı ve Alayköy için yapmayı düşündüklerini paylaştı.

SATIR BAŞLARI:

“28 belediyenin 20’sinin mali sıkıntısı vardır”

“Bazı belediyelerde personel gideri %80’e yakındır”

“Piyasadaki referansımız iyidir hiçbir çekimiz geri dönmedi”

“Belediye’yi aldığımızda Vergi Dairesi’ne borcu vardı”

“Benimle birlikte toplam 3 aday var. CTP’den adayım TDP de destekliyor”

“Yeni bir 265 kişilik tiyatro salonu yaptık”

“2 km’lik yürüyüş yolu yaptık”

“Son 4 sene icraat anlamında dolu dolu geçti”

“Araç sayısını 10’dan 28’e çıkardık ve bunu kendi bütçemizden yaptık”

“Belediyelerin birleştirilmesi konuşulur ama bunu hiçbir plan programı yok. Kimseye birşey sormazlar...”

“Ben 12 yıldır belediye başkanıyım kimseye ayrımcılık yapmadım”

“Alayköy’de Kıbrıslı-Türkiyeli herkes göçmendir, hepimiz Alayköylüyüz”

“Biz belediye olarak kurum/kuruluşlara, derneklere maddi yönden katkı yaparız”

“Alayköy’e ne yaparsak, Yılmazköy’e de aynısını yapmaya çalışıyoruz. O bölgede halı saha bir Alayköy’de bir de Yılmazköy’de var”

“Yeni bir festival alanı ve düğün salonu projemiz var”

“Bölge halkına mesajım, icraatlarımıza baksınlar ve kime inanıp güvenirlerse ona oy versinler”

“Kanalizasyon büyük projedir nerden baksanız 4 Milyon Doları bulur. 2023’e kadar yapılacaktır”

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 10. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Alayköy Belediyesi'ni konuşuyoruz) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.