Hür-İş Federasyonu ve Mobbingle Mücadele Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Dernek açıklamasına göre, Mobbingle Mücadele Derneği Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, kamuda varlığı belgelenen mobbingle mücadelenin ilk adımı olarak sivil toplum örgütleriyle iş birliğine başladıklarını söyledi.
Öksüzoğlu, Hür-İş’le birlikte yapılacak eğitimler, seminerler ve yasal mevzuat düzenlemesiyle kamuda verimliliğin de artırılacağını belirtti.
Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda da protokolün tüm üyelerine hayırlı olmasını dile getirdi.
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