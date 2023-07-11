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İbrahim Kürt Marmara Spor Kulübü Başkanlığından istifa etti

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Genel kurul öncesi uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren İbrahim Kürt, genel kurul öncesi tüzük gereği istifasını sundu.
İbrahim Kürt Marmara Spor Kulübü Başkanlığından istifa etti

Marmara Spor Kulübü olağan genel kurula gidiyor.

Genel kurul öncesi uzun yıllardır başkanlık görevini sürdüren İbrahim Kürt, genel kurul öncesi tüzük gereği istifasını sundu.

İbrahim Kürt yaptığı açıklamada: “Bunca yıldır gururla sürdürdüğüm başkanlık görevini devretme zamanının geldiğine inanıyorum. Gelecek yeni başkan ve yönetime desteğim her zaman sürecektir.” dedi.

Marmara Spor Kulübü’nün yönetimin istifası sonrası 15 gün içinde genel kurula gitmesi bekleniyor.

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