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İlber Ortaylı paylaştı ! 1 saatte 50 bin beğeni geldi

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından 32 yaşında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
İlber Ortaylı paylaştı ! 1 saatte 50 bin beğeni geldi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.

1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.640xauto-005.jpg

 

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