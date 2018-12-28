İlber Ortaylı paylaştı ! 1 saatte 50 bin beğeni geldi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.
32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.
1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.
Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.
32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.
1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.
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