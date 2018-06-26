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İLÇELERDE BAŞKANLAR DEĞİŞMEDİ...

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26 Haziran 2018 tarihli Detay Gazetesi...
İLÇELERDE BAŞKANLAR DEĞİŞMEDİ...

Hafta sonunda gerçekleşen yerel seçimlerde 28 belediyenin 23’ünde Belediye Başkanları koltuklarını korudu. Ülke genelinde seçime katılma oranı %71.41 olarak açıklanırken, siyasi partiler için büyük önem taşıyan 6 ilçedeki mevcut Belediye Başkanları, 4 yıl daha görev yapmak için halktan onay aldı… 

DÖRT YIL DAHA…
Ülkemizde gerçekleşen yerel seçimde, altı ilçedeki belediye başkanları sandıktan zaferle çıkmayı başardı. Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Girne’de Nidai Güngördü, Gazimağusa’da İsmail Arter, Lefke’de Aziz Kaya, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, 4 yıl daha görev yapmak için seçmenlerden destek buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ülke genelinde seçime katılım oranını yüzde 71.41 olarak  açıkladı. Seçime katılım oranları Lefkoşa’da yüzde 58.55, Gazimağusa’da yüzde 70.68, Girne’de yüzde 68.6, Güzelyurt’ta yüzde 71.9, İskele’de yüzde 77.73 ve Lefke’de yüzde 81 olarak gerçekleşti.

HARMANCI OYLARINI ARTIRDI…
Yerel seçimlerde iki önemli rakiple yarışan TDP adayı Mehmet Harmancı Lefkoşalı seçmenlerin yüzde  52.8’inin desteğini alarak  oylarını artırdı.  Gazimağusa’da ise UBP, DP ve YDP’nin desteğini alan bağımsız aday İsmail Arter rakiplerine fark  attı.  Girne’de ise Nidai Güngördü de 4 yıl öncesine göre oy oranını artırdı.  Bağımsız aday Güngördü, oyların yüzde 48’ini kazandı. Altı ilçede en çekişmeli seçim Güzelyurt’ta yaşandı.  UBP adayı Mahmut Özçınar, CTP adayı Osman Bican karşısında sadece 163 oy fazla kazanarak, yüzde 49.9’la zafer ilan etti. 

28 BELEDİYEDEN SADECE 5’İNİN BAŞKANI DEĞİŞTİ… 
Yerel seçimlerde 28 belediyeden sadece 5’inin başkanı değişti. En uzun soluklu Belediye Başkanı UBP adayı Fuat Namsoy başkanlık yarışını kaybetti. Yeni Boğaziçi, Değirmenlik, Serdarlı ve Yeni Erenköy belediyelerinin de başkanlarında değişiklik oldu.

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