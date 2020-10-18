İlçelere göre seçim sonuçları açıklandı

YSK, bugün yapılan seçimde oy kullanılan 738 sandığın tümünün gayrı resmi sonuçlarını açıkladı.

UBP adayı Ersin Tatar yüzde 51.74 oy oranı ve 67 bin 385 oyla seçimin galibi oldu.

Bağımsız aday ve şimdiki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise yüzde 48.26 oy oranı ve 62 bin 858 oyda kaldı.

İki aday arasındaki oy farkı 4 bin 527 oyla Tatar lehine şekillendi.

Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de Akıncı; Gazimağusa, Girne ve İskele’de ise Tatar seçimi önde tamamladı.

199 bin 29 bin seçmenin 133 bin 953’ü sandığa gitti.

Katılım oranı yüzde 67,30 oldu.

11 Ekim’deki ilk turda seçime katılım yüzde 58.29 olmuştu. Rakamlar ikinci turda katılımın ilk tura göre yüzde 9 civarında arttığını gösteriyor.

İLÇELERE GÖRE KATILIM… EN YÜKSEK LEFKE, EN DÜŞÜK GİRNE

Katılım oranı Lefkoşa’da yüzde 68.72,

Gazimağusa’da 65.88,

Girne’de 65.01,

Güzelyurt’ta 68.67,

İskele’de 68.23

Lefke’de 73.18 oldu.

Buna göre Lefke en çok katılımın, Girne ise en düşük katılımın olduğu ilçeler…

Akıncı, başkent Lefkoşa’da, Tatar ise İskele’de en yüksek oylarını aldı.

LEFKOŞA

223 sandığın kurulduğu başkent Lefkoşa’da seçmenlerin tercihi Akıncı oldu.

Akıncı, yüzde 56.14,

Tatar ise yüzde 43.86 oy aldı.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da, 185 sandığın sonucuna göre

Tatar yüzde 57.47,

Akıncı yüzde 42.53 oy kazandı.

GİRNE

Adayların oylarının birbirine en yakın çıktığı ilçe olan Girne’de Tatar yüzde 50.50, Akıncı yüzde 49.50 oy aldı. Girne’de seçmenler 163 sandıkta oy kullandı.

GÜZELYURT

Seçimi 54 sandıklı Güzelyurt’ta

Akıncı yüzde 52.48,

Tatar ise 47.52 oyla tamamladı.

İSKELE

83 sandığın kurulduğu İskele’de

Akıncı oyların yüzde 29.21’ini alırken,

Tatar yüzde 70.79’la en yüksek oy oranına ulaştı.

LEFKE

Lefke ilçesinde ise 30 sandıktan çıkan sonuçlara göre

Tatar yüzde 47.44,

Akıncı ise yüzde 52.56 oyla tamamladı.