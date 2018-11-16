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SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

İlkokullu Basketçilerin Onur Günü

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Şölen havasında sonuçlanan yarışların ardından KTÖS yetkilileri ve merhum sendikacı Talat Akkor ailesinin de yer aldığı ödül töreni ve toplu anı fotoğrafı çekimi yapıldı.
İlkokullu Basketçilerin Onur Günü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar arası Basketbol Şölenine katılan TED Kuzey Kıbrıs Koleji İlkokul erkek basketbol takımı oyuncuları rekabetten uzak bir anlayışla, seyir zevki güzel oyunlara imza attılar.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 12 Kasım’da düzenlenen 10 takımın katıldığı “ KTÖS TALAT AKKOR İlkokullar Basketbol Anı Turnuvası” çocuklara çocuklarda rekabetten uzak bir şekilde eğlenerek spor yapmaları, dayanışma anlayışını geliştirerek öz güven ve becerilerini artırmayı hedefliyordu.

Şölen havasında sonuçlanan yarışların ardından KTÖS yetkilileri ve merhum sendikacı Talat Akkor ailesinin de yer aldığı ödül töreni ve toplu anı fotoğrafı çekimi yapıldı.

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