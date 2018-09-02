İngiliz şarkıcı Lily Allen'den bomba açıklama

İngiliz şarkıcı Lily Allen gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Genç şarkıcı My Thoughts Exactly isimli kitabından bazı bölümleri İngiliz basınıyla paylaştı.Şarkıcı özellikle boşandıktan sonra boşluğa düştüğünü ve hayat kadınlarıyla yattığını söyledi.

"YALNIZLIKTAN HAYAT KADINLARIYLA YATTIM"

Allen, "O kadar yalnız ve kaybolmuş hissediyordum ki kadın hayat kadınlarıyla yattım. Yaptıklarımla gurur duymuyorum ama utanmıyorum da. Para karşılığında kadınlarla cinsel ilişkiye girdim ama artık bunu yapmıyorum" dedi. İngiliz iş insanı Sam Cooper ile 5 yıl evli kaldıktan sonra 2016'da boşanan 33 yaşındaki Allen, "Turne sırasında kadın eskortlarla yattım çünkü yalnızdım ve bir şeyler arıyordum" dedi. İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday'e konuşan Allen, eskortlarla 2014'te tanıştığını dile getirirken, o dönem kötü bir anne olduğunu ve hayatının kontrolünü kaybettiğini söyledi.