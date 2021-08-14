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İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan savaşının boşuna olduğuna inanmıyorum

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, öğleden sonra hükümetin acil durum komitesinin (Cobra) toplantısının ardından, İngiltere’nin Afganistan’daki durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.
İngiltere Başbakanı Johnson: Afganistan savaşının boşuna olduğuna inanmıyorum

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, öğleden sonra hükümetin acil durum komitesinin (Cobra) toplantısının ardından, İngiltere’nin Afganistan’daki durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Johnson, öncelikle Afganistan’da öldürülen 457 İngiliz askeri personelinin ailelerinin acılarını paylaştığını belirtirken, savaşın boşuna olmadığını söyledi. Johnson son 20 yıldır İngiltere’nin Afganistan için yapılanlardan sonra “son derece gurur duyabileceğini” belirtti. Johnson, Afgan savaşı için “doğruydu ve buna değerdi” ifadelerini kullandı.

Johnson yaptığı açıklamada, Taliban’ın son günlerde elde ettiği kazanımların ardından “askeri bir çözüm olmadığını” söyleyerek, ülkede İngiliz kuvvetleri için çalışan Afganları yeniden yerleştirme çabalarını hızlandırmak için İçişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibin gönderileceğini açıkladı.

Johnson, “Kesinlikle yapabileceğimiz şey, Afganistan’ın bir kez daha terörün yuvası haline gelmesini önleme konusunda bizimle ortak çıkarları olan bölgedeki ve dünyadaki tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaktır” dedi.

Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin çabaları sayesinde “çok uzun süredir” Batı’ya yönelik hiçbir El Kaide saldırısı olmadığını söyleyen İngiltere Başbakanı Johnson, ayrıca son 20 yılda Afganistan’da 3 milyon kız çocuğu ve kadının eğitim gördüğünü de sözlerine ekledi.

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