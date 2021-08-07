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İngiltere Başbakanı Johnson’ın karantina kararı halkı kızdırdı

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, aynı uçakta seyahat ettiği bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kendini karantinaya almayacağı bildirildi.
İngiltere Başbakanı Johnson’ın karantina kararı halkı kızdırdı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, aynı uçakta seyahat ettiği bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen kendini karantinaya almayacağı bildirildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Johnson’ın bu hafta İskoçya seyahatinde aynı uçakta bulunduğu söz konusu personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından uçaktaki diğer kişiler kendilerini karantinaya aldı. İngiliz medyası, Johnson’ın Covid-19 tespit edilen kişi ile “yakın temasta olmadığı” gerekçesini öne sürerek kendini karantinaya almadığını aktardı.

Başbakanlık Ofisi'ndan yapılan açıklamada ise “Başbakan, Birleşik Krallık’taki toplulukları düzenli olarak ziyaret ediyor ve ziyaretlerin tüm yönleri Covid-19 kuralları doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Başbakan, Covid-19 testi pozitif çıkan kimseyle yakın temas kurmadı” denildi.

Öte yandan İngiltere hükümetinin aldığı kararlarda, bir kişinin, Covid-19 testi pozitif sonuçlanan bir kişi ile aynı araç veya uçakta seyahat ettiğinde yakın temas kurulmuş olduğuna yönelik açıklamalar bulunuyor.

“ÜST DÜZEY MUHAFAZAKAR LİDERLER HALKI GERÇEKTEN SAF SANIYORLAR”

Johnson'ın kararı halkın tepkisini çekerken, İşçi Partisi Başkanı Anneliese Dodds da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Başbakan’ın, herkesin uyması gereken kuralların üstünde olmak için bir sebep bulmaya çalıştığı ve daha önce yaşananlardan hiçbir şey öğrenmediği açık” ifadelerini kullandı. Doods, “Üst düzey muhafazakar liderler halkı gerçekten saf sanıyorlar. Bu, onlar için bir kuralın ve diğer herkes için başka kuralların geçerli olduğunun sadece bir örneği” dedi.

Geçtiğimiz ay Başbakan Boris Johnson ve Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Covid-19 testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid ile yakın temasta bulunmalarından sonra kendilerini 10 gün karantinaya almak zorunda kalmıştı. Başlangıçta, günlük test pilot programında yer alacakları için karantinadan kaçınabilecekleri söylemleri tepki alınca Johnson ve Sunak karantina uygulayacaklarını açıklamıştı.

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