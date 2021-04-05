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İngiltere kitlesel hızlı test programı başlatıyor

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Dünyadaki en hızlı aşılama kampanyalarından birini yürüten İngiltere'de tekrar açılma adımları kapsamında Başbakanı Boris Johnson herkesin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi olabileceğini açıkladı.
İngiltere kitlesel hızlı test programı başlatıyor

Dünyadaki en hızlı aşılama kampanyalarından birini yürüten İngiltere'de tekrar açılma adımları kapsamında Başbakanı Boris Johnson herkesin haftada iki kez ücretsiz Covid-19 testi olabileceğini açıkladı.

Johnson kitlesel test programının virüsün yayılma zincirini kırmasını ve vakaların semptomlar görülmeden belirlenmesini sağlayacağını söyledi. Johnson'ın bugün uluslararası seyahatlerin tekrar başlatılması, aşı pasaportu ve ekonominin bazı alanlarının açılması planlarını duyrması bekleniyor.

Johnson'dan hızlı test vurgusu

Avrupa'da vaka sayıları artarken ve yeni kapanma önlemleri devreye girerken salgından en kötü darbeyi alan ülkelerden biri olan İngiltere'de Başbakan Johnson gelecek aylarda kısıtlamaları gevşetme planları yapıyor.

Johnson açıklamasında "Aşılama programımızda iyi ilerleme sağlarken ve yol haritamız kısıtlamaları dikkatli bir şekilde hafifletmeye devam ederken düzenli hızlı test yapmak bu çabaların boşa gitmemesi için daha önemli" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar testlerin evlere ve işyerlerine gönderilebileceğini ya da test merkezleri ve eczanelerden temin edilebileceğini kaydetti. Argar testi pozitif çıkanların evde karantinaya gireceğine güvendiğini aktardı.

Ülkede dört aydır devam eden sert kanpanma önlemleri yavaş yavaş gevşetilirken artan sayıda test yapılmasının sağlık yetkililerinin salgının seyrini izlemesine yardım etmesi bekleniyor.

Johnson yeni önlemleri açıklayacak

Johnson'ın ülkede 12 Nisan'da perakende satış merkezlerinin, restoranların açık havada oturulan kısımlarının ve kuaförlerin açılacağını teyit etmesi bekleniyor. Uluslararası seyahatler konusunda ise ülkelerin enfeksiyon ve aşılama düzeyine göre bir sistem belirlenecek. Kitlesel organizasyonlar için de aşı pasaportlarının denenmesi planlanıyor.

Mevcut planlar dahilinde uluslararası seyahatlerin 17 Mayıs'tan önce başlaması beklenmiyor. Financial Times gazetesi Johnson'ın bir takvim açıklamasının beklenmediğini yazdı.

İngiltere yetişkin nüfusunun yarısından fazlasının  aşılamasını AstraZeneca ve Pfizer aşısı ile tamamladı. Mart ayında okulların yeniden açılmasından bu yana ise vaka sayılarında bir artış yaşanmadı.

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