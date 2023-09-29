  • BIST 8317.74
  • Altın 1649.708
  • Dolar 27.4117
  • Euro 29.1064
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlıyor

» »
İngiltere'de tek kullanımlık çatal, kaçık, bıçak, tabak ve strafor tepsi kullanımına getirilen yasak Pazar günü (1 Ekim) uygulanmaya başlıyor.
İngiltere'de tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi yasağı başlıyor

Yasak kapsamında satıcılar, paket servis restoranları ve diğer ikram servisleri plastik çatal, bıçak, kaşık, strafor tabak ve kaseleri kullanamayacak.

Ancak önceden paketlenmiş ve hazır gıdalarda kullanılan plastikler yasak kapsamında değil. Yani lokanta ve paket servisler, gıdaları önceden paketlemek için plastik tabak, tepsi ve kase kullanmaya devam edebilecek.

Hükümet bu ürünlerin "ambalaj" kapsamına girdiğini ve başka kurallarla düzenleneceğini söylüyor. Bu ambalaj atıklarıyla başa çıkmanın maliyetinin yerel yönetimlerden, ambalaj üreticilerine kaydırılması hedefleniyor.

Hükümet, yeni yasağın "2042 yılına kadar, tüm kaçınılabilir plastik atıkları ortadan kaldırma yolculuğunun büyük bir adımı" olduğunu söylüyor.

Plastiğin doğada çözünmesi yüzlerce yıl alıyor, suyu kirletiyor ve sera gazı salımına da neden oluyor.

İngiltere'de geçen yıl da tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik içeren kulak pamukları yasaklanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oxfam: Çevreyi fazla kirletenlerden daha fazla vergi alınmalı19 Eylül 2023 Salı 08:50
  • Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra tekrar faaliyete geçti11 Eylül 2023 Pazartesi 14:27
  • Birleşmiş Milletler: Denizlerden yıllık 6 milyar ton kum çekiliyor07 Eylül 2023 Perşembe 11:31
  • Yavru Deniz Kaplumbağası Lapidos, Doğal Yaşam Alanına Uğurlandı31 Ağustos 2023 Perşembe 12:35
  • Kutup ayılarının eriyen dünyası “Kuzey Kutbu”28 Ağustos 2023 Pazartesi 13:41
  • Okyanus ve denizlerde rekor sıcaklık27 Ağustos 2023 Pazar 15:32
  • Biyologlar Derneği BREAK FREE FROM PLASTIC üyesi oldu26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:54
  • Meritta, yavru kaplumbağaların yuvadan çıkma sezonunda alınabilecek önlemlere dikkat çekti19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:45
  • Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?18 Ağustos 2023 Cuma 19:14
  • Rapor ortaya koydu: Kömürden çıkış işsizliğe kapı aralamıyor15 Ağustos 2023 Salı 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti