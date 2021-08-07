  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,5950
  • Euro 10,1000
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

İngiltere’de Türkiye neden hala kırmızı listede? İngiliz Bakan açıkladı

» »
İngiltere, son aldığı corona virüsü salgını kararları doğrultusunda karantina kuralının uygulanmadığı "yeşil ülkeler" listesine Türkiye'yi dahil etmedi.
İngiltere’de Türkiye neden hala kırmızı listede? İngiliz Bakan açıkladı

Itv’de Ranvir Quizzes programına konuk olan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya açıklık getirdi ve Türkiye’nin neden “kırmızı ülkeler” listesinde kaldığı sorusunu yanıtladı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Hindistan’ın olduğu bir listede Türkiye’nin neden yer almadığı sorusunu yanıtlayan Bakan Shapps, meselenin siyasi ya da ekonomik bir karar olmadığını, tamamen bilimsel verilere dayandığını dile getirdi. Shapps, Türkiye’nin Covid-19 vakalarına dair verileri GISAID sistemine yüklemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor” diyen Shapps, “Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi’ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, corona virüsünün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19’a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor.” dedi.

Shapps, birlikte değerlendirilen bu faktörlerin, Türkiye’nin kırmızı listede kalmasına neden olduğunu söyledi.

Verilerini uluslararası formata uygun olarak giren ülkelerin “amber listesi”ne girmesinin çok daha kolay olduğunun altını çizen Shapps, tüm bu uygulamaların ülkeleri İngiltere’nin “yeşil liste”ye almasının önünü açacağını dile getirdi.

Bakan Shapps, “Umarım Türkiye de amber listesindeki yerini alır ve bu uzun sürmez ama Ortak Biyogüvenlik Merkezinin de bize tavsiye vermesini beklemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’deki Ortak Biyogüvenlik Merkezi (JBC), Covid-19 salgınına yönelik yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerinde yetkili mercilere tavsiyede bulunuyor.

İngiliz bakanın Türkiye’den verilerin girilmesini istediği GISAID, grip virüslerinin ve Covid-19’a neden olan corona virüsünün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi. Örgüt, 2008’de kuruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere'de Kovid-19 aşılarının 60 bin kişinin ölümünü engellediği tahmin ediliyor30 Temmuz 2021 Cuma 11:11
  • Son sözleri “keşke aşı olsaydım” oldu29 Temmuz 2021 Perşembe 11:15
  • Prens Harry’nin gizli anlaşmasının detayları ortaya çıktı… Bir değil dört kitap: Kraliçe’nin ölmesini bekliyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 20:03
  • Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:08
  • İngiltere Başbakanı'nın eski başdanışmanı Cummings'in Türkiye sözleri tartışılıyor: 'Yalanlarını gülerek dinliyor'21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:50
  • İngiltere Genelinde Kovid-19 Enfeksiyon Oranları Artıyor11 Temmuz 2021 Pazar 22:30
  • İngiltere Tarihinde Bir İlk11 Temmuz 2021 Pazar 19:00
  • EURO 2020 yarı finali İngiliz basınında: '60 yaşından küçüklerin hiç tatmadığı bir duygu'08 Temmuz 2021 Perşembe 11:44
  • 12 ülkeden bilim insanları, İngiltere'nin normalleşme planını eleştirdi: 'Hükümetin adımı etik dışı ve tehlikeli'08 Temmuz 2021 Perşembe 10:56
  • Jamaika, Kraliçe Elizabeth’ten tazminat talep edecek07 Temmuz 2021 Çarşamba 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti