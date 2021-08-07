İngiltere’de Türkiye neden hala kırmızı listede? İngiliz Bakan açıkladı

Itv’de Ranvir Quizzes programına konuk olan İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, konuya açıklık getirdi ve Türkiye’nin neden “kırmızı ülkeler” listesinde kaldığı sorusunu yanıtladı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Hindistan’ın olduğu bir listede Türkiye’nin neden yer almadığı sorusunu yanıtlayan Bakan Shapps, meselenin siyasi ya da ekonomik bir karar olmadığını, tamamen bilimsel verilere dayandığını dile getirdi. Shapps, Türkiye’nin Covid-19 vakalarına dair verileri GISAID sistemine yüklemesi gerektiğinin altını çizdi.

“Kararlar her zaman için bilimsel temellere dayanıyor” diyen Shapps, “Bizim burada yaptığımız şey; konuyu Biogüvenlik Merkezi’ne soruyoruz. Onlar da o ülkedeki sadece virüsün yaygınlığına değil aynı zamanda aşı olan kişi sayısına, corona virüsünün o ülkedeki varyantlarına ve Covid-19’a yönelik verilerin uluslararası formata uygun şekilde girilip girilmediğine bakıyor ve bizi bilgilendiriyor.” dedi.

Shapps, birlikte değerlendirilen bu faktörlerin, Türkiye’nin kırmızı listede kalmasına neden olduğunu söyledi.

Verilerini uluslararası formata uygun olarak giren ülkelerin “amber listesi”ne girmesinin çok daha kolay olduğunun altını çizen Shapps, tüm bu uygulamaların ülkeleri İngiltere’nin “yeşil liste”ye almasının önünü açacağını dile getirdi.

Bakan Shapps, “Umarım Türkiye de amber listesindeki yerini alır ve bu uzun sürmez ama Ortak Biyogüvenlik Merkezinin de bize tavsiye vermesini beklemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’deki Ortak Biyogüvenlik Merkezi (JBC), Covid-19 salgınına yönelik yerel ve ulusal düzeyde karar alma süreçlerinde yetkili mercilere tavsiyede bulunuyor.

İngiliz bakanın Türkiye’den verilerin girilmesini istediği GISAID, grip virüslerinin ve Covid-19’a neden olan corona virüsünün genomik verilerine açık erişim sağlayan küresel bir bilim girişimi. Örgüt, 2008’de kuruldu.