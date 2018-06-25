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İnönü Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

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İnönü Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyeliği kazanan adaylar
İnönü Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

İNÖNÜ BELEDİYESİ

 

Toplam Sandık Sayısı : 9

Seçime Katılma Oranı : % 76.75

Açılan Sandık Sayısı : 9

Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,732

Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,495

Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 183

Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,915

Geçerli Oy Toplamı : 12,270

BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 UBP 3,785.00
2 CTP 3,177.00
3 YDP 3,066.00
4 DP 1,993.00
5 UBP 1,892.50
6 CTP 1,588.50
7 YDP 1,533.00
8 UBP 1,261.67
YSK 39C (3)

PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 3
YDP 2
CTP 2
DP 1
 

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
UBP Fetine Avcı 253 289 542 75 617
UBP Hatice Yalın 253 272 525 85 610
CTP Zahide Gök 212 304 516 80 596
UBP Can Özsoy 253 225 478 110 588
YDP Fatih Öztürk 183 282 465 75 540
YDP Cumali Yalın 183 248 431 94 525
CTP İsmail Yiğit 212 210 422 81 503
DP Cuma Ali Özoğul 99 284 383 37 420

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