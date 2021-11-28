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İran'da su krizi: "Arkadaşlarımız av tüfeğiyle vuruldu"!

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İran'ın İsfahan şehrinde Zayende Irmağı'nın kuruması ve yönetimin politikalarını protesto eden göstericilere polis müdahale etti. Şiddet olaylarında en az iki kişi ağır yaralandı; 67 kişi de gözaltına alındı.
İran'da su krizi: "Arkadaşlarımız av tüfeğiyle vuruldu"!

Ülkenin en büyük üçüncü şehrinde 19 Kasım'da başlayan gösterilerde, yönetim, şehirdeki su kaynağını komşu Yezd kentine yönlendirmekle suçlanıyor.

Görgü tanıklarına ve devlet televizyonunun internet sitesine göre, İsfahan şehri cumartesi günü sakindi.

AFP'nin telefonla ulaştığı bir kişi, "Arkadaşlarımla nehir yatağında yürüdüm. Çok sayıda çevik kuvvet polisi köprünün yakınında konuşlandırıldı. Sakinlerden bu bölgeden uzak durmalarını istiyor" diye konuştu.

İsfahan Üniversite Hastanesi sözcüsü Nourodin Soltanian, "Yaralanan protestocular arasında ikisinin durumu ciddi" dedi.

"Arkadaşlarımız av tüfeğiyle vuruldu"

Fars ve Isna ajanslarına göre, cuma günü İsfahan'da nehrin kurumasına karşı düzenlenen protesto sırasında sokakta "bankları ateşe veren protestocular" polisle çatıştı.

İsfahan polis şefi Mohammad Reza Mirheidari, "Çiftçiler ayrıldıktan sonra fırsatçılar ve karşı-devrimciler yerlerinde kaldı, Bu da polisin, kamu mallarını tahrip eden kişileri kolayca tespit edip tutuklamasını sağladı." dedi.

Mirheidari, "Taş atma, havai fişek ve ses bombası kullanımı nedeniyle bazı arkadaşlarımız yaralandı, bazıları ise av tüfeğiyle vuruldu. Bir polis memuru da bıçaklandı ama durumu iyi" diye konuştu.

Güvenlik güçleri, yeterli suya sahip olmadığı için üretimlerinin aksadığını belirten çiftçilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fars ajansına göre, geçtiğimiz perşembe günü, İsfahan bölgesindeki çiftçiler ile yetkililer arasında 50 milyon metreküp su dağıtımı konusunda bir anlaşmaya varıldı.

Aynı kuruma göre, İsfahan ilinden Yezd'e su taşıyan bir boru, perşembe gecesi bir buldozerle tahrip edildi. Sonuç olarak, Yezd ilinde bazı yerleşim yerlerinde içme suyu kesildi.

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