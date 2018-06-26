  • BIST 94.746
  • Altın 186,698
  • Dolar 4,6218
  • Euro 5,3956
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

İskele'deki kazada gelişme... Kamyon şoförü cezaevine gönderildi

» »
İskele'deki kazada gelişme... Kamyon şoförü cezaevine gönderildi
İskele'deki kazada gelişme... Kamyon şoförü cezaevine gönderildi

Bowan çiftinin ölümüne sebep olmakla suçlanan kamyon şoförü tutuklandı.
Dikkatsiz sürüş sonucu Bowan çiftinin ölümüne neden olan kamyon şoförü Ramazan Tomruk bugün İskele Kaza mahkemesinde hakim huzuruna çıkarıldı.
Yargıç Umut İnan, zanlı Ramazan Tomruk’un 3 ayı geçmeyecek şekilde tutuklu kalmasına emir verirken sürüş ehliyetine de geçici olarak el konulmasına emir verdi.

İskele Anayolu üzerinde dikkatsiz ve süratli sürüş sonucu Kaleil Bowan ve Emine Bowan çiftinin ölümüne neden olan kamyon şöförü Ramazan Tomruk İskele Kaza mahkemesinde hakim huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Türkeç Soytürk, zanlının tedbirsizlik ve dikkatsiz sürüş sonucu, yolun sağına geçtiğini, süratli olduğunu, kavşakta süratini azaltmadığını anlatarak, TC ve KKTC vatandaşı olan zanlının Türkiye’ye kaçma ihtimali olabileceğinden dava görülene kadar söz konusu zanlının 3 ay Merkezi Cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Umut İnan da zanlı Ramazan Tomruk’un sürüş ehliyetine geçici süreyle el konulmasına ve 3 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaza, 23 Haziran tarihinde İskele Anayolu üzerinde meydana gelmiş ve Bowan çifti feci şekilde can vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • GAZİMAĞUSA İLÇESİ KAZANAN İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİ LİSTESİ25 Haziran 2018 Pazartesi 15:39
  • Serdarlı Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:35
  • Beyarmudu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:34
  • İnönü Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:31
  • Paşaköy Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:23
  • Akdoğan Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:14
  • Mağusa Bölgesi'nde kazanan muhtarlar25 Haziran 2018 Pazartesi 15:11
  • Tatlısu Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 15:00
  • Vadili Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 14:45
  • Yeni Boğaziçi Belediye Meclis Üyeleri25 Haziran 2018 Pazartesi 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti