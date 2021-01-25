İskoçya Ulusal Partisi yeni bağımsızlık referandumu için kolları sıvadı

İskoçya’da Ulusal Parti yönetimi, 6 Mayıs’ta düzenlenecek İskoçya Parlamentosu seçimlerinde çoğunluğu elde etmesi halinde Birleşik Krallık hükümetinin iznine bakmadan bağımsızlık için yeniden bir referandum düzenlenmesi için yasa çıkartacağını açıkladı.

İskoçya’da Ulusal Parti yönetimi, 6 Mayıs’ta düzenlenecek İskoçya Parlamentosu seçimlerinde çoğunluğu elde etmesi halinde Birleşik Krallık hükümetinin iznine bakmadan bağımsızlık için yeniden bir referandum düzenlenmesi için yasa çıkartacağını açıkladı.

İskoçya Ulusal Partisi, Covid-19 salgını bittikten sonra düzenlenmesi istenen referandum için bir yol haritası açıkladı. Parti yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeniden referandum talebini Birleşik Krallık hükümetinin onaylaması gerektiği, aksi takdirde referandumla ilgili yasal girişim başlatılacağı duyuruldu.

Bu referandum için onay vermesi gereken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2014 yılında bağımsızlık için yapılan halk oylamasının reddedilmesini gerekçe göstererek buna karşı çıkıyor.

İskoçya'da 2014 yılında düzenlenen referandumda Birleşik Krallıktan ayrılma talebi yüzde 55 oranında oyla reddedilmişti.

İskoçya’daki son anketler, Brexit sonrası yaşanan gelişmeler ve Boris Johnson hükümetinin Covid-19 ile mücadelede etkisiz kaldığı gerekçesiyle ayrılık talebine destek verenlerin sayısında önemli artış olduğunu gösteriyor.

Yine anketler, mayıs ayında düzenlenecek seçimleri İskoçya Ulusal Partisi’nin kazanacağını ortaya koyuyor