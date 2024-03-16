İspanya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki artış nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak

Sağlık Bakanı Monica Garcia, hükümetin konuyla ilgili alacağı kararı ilk kez Senato Sağlık Komisyonu’nda açıkladı.

Garcia, "Bir enfeksiyonu önlemek için ücretsiz aşı seçeneği düşünülürken, prezervatif gibi etkili bir seçeneğin önlemler arasında olmaması mantıklı değil." dedi.

Bakanlığın prezervatiflerin masrafının halk sağlığı sistemi tarafından karşılanmasını istediğini kaydeden Garcia, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Garcia, potansiyel önlemin arkasındaki neden olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki endişe verici artışa işaret etti.

Projenin, ayrıntıları henüz hükümet tarafından resmi olarak yayınlanmadı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Euronews'e yapılan açıklamada planın halen değerlendirilmekte olduğu bildirildi.

Bu arada İspanyol resmi haber ajansı EFE, ücretsiz prezervatiflerin gelirlerine bakılmaksızın 14 ila 22 yaş arasındaki gençler için olacağını duyurdu.

EFE, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre gençler, prezervatifleri eczanelerde sağlık kartları aracılığıyla temin edilebilecek.

İspanya'da yer yönetimler, sağlıkla ilgili konularda tek yetkili olduğundan bakanlığın konuyla ilgili yerel yönetimlerle koordinasyon sağlaması gerekecek.

Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, ülkede bel soğukluğu ve frengi enfeksiyonları 2000'li yılların başından bu yana artış göstermekte

Klamidya bakterisinin neden olduğu cinsel yolla geçen bulaşıcı hastalıkla ilgili vakalarda ise 100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı 2016 ve 2022 yılları arasında üç kattan fazla arttı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla bel soğukluğu vakaları yüzde 48, frengi vakaları yüzde34 ve klamidya vakaları yüzde 16 oranında artış gösterdi.

AB’nin diğer bir ülkesi Fransa'da geçen yıl ocak ayından bu yana 26 yaşın altındaki gençler için prezervatifler ücretsiz ve bunun masrafı ulusal sağlık sigortası tarafından geri ödeniyor.