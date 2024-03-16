  • BIST 8828.7
  • Altın 2227.175
  • Dolar 32.124
  • Euro 35.1117
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

İspanya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki artış nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak

» »
İspanya, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadele etmek amacıyla gençlere ücretsiz prezervatif dağıtmaya hazırlanıyor.
İspanya cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki artış nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak

Sağlık Bakanı Monica Garcia, hükümetin konuyla ilgili alacağı kararı ilk kez Senato Sağlık Komisyonu’nda açıkladı.

Garcia, "Bir enfeksiyonu önlemek için ücretsiz aşı seçeneği düşünülürken, prezervatif gibi etkili bir seçeneğin önlemler arasında olmaması mantıklı değil." dedi.

Bakanlığın prezervatiflerin masrafının halk sağlığı sistemi tarafından karşılanmasını istediğini kaydeden Garcia, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Garcia, potansiyel önlemin arkasındaki neden olarak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardaki endişe verici artışa işaret etti.

Projenin, ayrıntıları henüz hükümet tarafından resmi olarak yayınlanmadı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Euronews'e yapılan açıklamada planın halen değerlendirilmekte olduğu bildirildi.

Bu arada İspanyol resmi haber ajansı EFE, ücretsiz prezervatiflerin gelirlerine bakılmaksızın 14 ila 22 yaş arasındaki gençler için olacağını duyurdu.

EFE, bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre gençler, prezervatifleri eczanelerde sağlık kartları aracılığıyla temin edilebilecek.

İspanya'da yer yönetimler, sağlıkla ilgili konularda tek yetkili olduğundan bakanlığın konuyla ilgili yerel yönetimlerle koordinasyon sağlaması gerekecek.

Avrupa'da cinsel yolla bulaşan hastalıklar artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, ülkede bel soğukluğu ve frengi enfeksiyonları 2000'li yılların başından bu yana artış göstermekte

Klamidya bakterisinin neden olduğu cinsel yolla geçen bulaşıcı hastalıkla ilgili vakalarda ise 100 bin kişi başına düşen enfeksiyon sayısı 2016 ve 2022 yılları arasında üç kattan fazla arttı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla bel soğukluğu vakaları yüzde 48, frengi vakaları yüzde34 ve klamidya vakaları yüzde 16 oranında artış gösterdi.

AB’nin diğer bir ülkesi Fransa'da geçen yıl ocak ayından bu yana 26 yaşın altındaki gençler için prezervatifler ücretsiz ve bunun masrafı ulusal sağlık sigortası tarafından geri ödeniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü ürolog cinsel yaşamı öldüren 5 alışkanlığı sıraladı08 Haziran 2023 Perşembe 23:11
  • Sabah saatleri, cinsel ilişki için en iyi zaman25 Mayıs 2023 Perşembe 22:58
  • Kısırlık sorunu yaşayan kadınlar için yeni bir şans23 Mayıs 2023 Salı 23:27
  • Ünlü ilişki uzmanı stres için haftada üç kez cinsel ilişki önerdi23 Mayıs 2023 Salı 22:39
  • Ünlü terapist önerdi: Yatağa kızgın girmek ilişkinizi kurtarabilir20 Mayıs 2023 Cumartesi 23:17
  • Eşcinseller daha fazla kalp hastalığı riskiyle karşı karşıya18 Mayıs 2023 Perşembe 22:46
  • Bilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir24 Nisan 2023 Pazartesi 19:30
  • Uzmanlar, doğum koçları konusunda uyarıyor… Bebekler için riskli23 Nisan 2023 Pazar 20:45
  • Bilimsel araştırma: Cinsel isteği yüksek kişiler uzun yaşıyor14 Nisan 2023 Cuma 23:30
  • Bilimsel araştırma: Erkekler doğum kontrolü için hap almaya hazır13 Nisan 2023 Perşembe 23:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti