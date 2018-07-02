İspanya zaferinin kutlamaları, 2. Dünya Savaşı zaferinin kutlamalarını andırdı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Dün kazanılan zaferin ardından yapılan coşkulu ve epik kutlamalar, duygusal açıdan anlaşılabilir bir durum. Moskova da dahil birçok Rus kentinin sokaklarına baktığımda, 9 Mayıs 1945'teki görüntülerle örtüştüğünü gördüm. Yalnızca havai fişek yoktu" dedi.

Ancak dün kutlananın savaşta değil sporda kazanılan bir zafer olduğunu kaydeden Peskov, bunun ayrıştırmak yerine yakınlaştırdığını belirtti.

'PUTİN TÜM KALBİYLE RUSYA'YI DESTEKLEDİ'

Bu arada Peskov, İspanya maçı sırasında diğer Ruslar gibi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tüm kalbiyle Rusya'yı desteklediğini ifade etti.

Putin'in maçı nasıl bir ortamda izlediği hakkında bilgi paylaşmayan Peskov, kendisinin ise stadyumda olduğunu ve herkesle birlikte heyecanlandığını söyledi.